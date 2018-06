Toller Erfolg für die Schüler des Schulzentrums Stetten am kalten Markt: Bei einem Wettbewerb aller Klassen haben die Schüler über 1054 000 Deckel von Plastikgetränkeflaschen gesammelt. Mit deren Materialwert lassen sich rund 200 Impfungen gegen Polio finanzieren. Jetzt wurden die Deckel an die Jugendorganisation des Sigmaringer Rotary-Clubs, Rotaract, übergeben, der im Kreisgebiet hinter der Sammelaktion steht und damit zum Teil das Rotary-Projekt „End Polio Now“ finanziert.

Tobias Buck, der Schulsozialarbeiter im Auftrag von Mariaberg am Stettener Schulzentrum, hatte von dem Polioprojekt gehört und die Unterstützung angeregt. Bei einer ersten Aktion waren bereits 35 000 Deckel zusammengekommen und dann kam ihm die Idee, das Deckelsammlen als Wettbewerb der Schulklassen aufzuziehen. Zusammen mit Selina Nicosia, die derzeit ein freiwilliges soziales Jahr bei der Schulsozialarbeit absolviert, organisierte er im Kubus, dem offenen Betreuungsraum des Schulzentrums, diese Aktion. Alle Klassen der Gemeinschaftsschule von der ersten bis zur zehnten, das sind rund 450 Schüler, haben sich beteiligt.

Der Wettbewerb startete am 5. Mai und war am ersten Schultag nach Pfingsten beendet. „Die Aktion hat eine unheimliche Eigendynamik entwickelt. Nicht nur die Schüler, auch Eltern und Lehrer haben sich über die Maßen engagiert“, sagt Buck. Offensichtlich war der Wunsch, Bedürftigen zu helfen, ein starker Anreiz. So sagte ein Viertklässler zum Schulsozialarbeiter: „Hey, Tobi, eigentlich ist es ja egal, ob wir gewinnen, wir tun ja auf jeden Fall was Gutes.“, erzählt Buck. Die Lehrer entwickelten den Ehrgeiz, dass ihre Klasse beim Wettbewerb auf einem der vorderen Ränge landet, unterstützten und motivierten ihre Schüler entsprechend.

Auch die Eltern der Schüler haben sich eingebracht. So gab es einen Vater, der seine Kinder zu einem großen Einkaufsmarkt gefahren hat und dort wurde gefragt, ob man die Deckel abschrauben dürfe. Andere sammelten bei einem Festival die bunten Plastikdeckel und auch der örtliche Getränkehändler in Stetten wurde im Hilfe gebeten, sodass ein ständiger Strom von Flaschendeckeln zusammenkam.

Mit Müll kann man etwas Gutes finanzieren

„Die Schüler haben sich da wirklich reingehängt und auch zusätzliche Zeit investiert“, weiß Tobias Buck. Und niemand sei traurig gewesen, wenn er am Ende nicht bei den vorderen Rängen war, denn was zählte war die Einsicht, dass man mit Müll etwas Gutes finanzieren kann. Vor allem Mädchen haben sich bei der Sammelaktion eingebracht. Vielleicht lag das auch an Selina Nicosia, die für sie eine vertrauensvolle Ansprechpartnerin war.

Den ersten Platz beim Klassenwettkampf belegte am Ende die Klasse 6/1 mit 30 600 Deckel. Sie erhält als Anerkennung einen kleinen Gutschein. Die Deckel wurden immer zu 500 in Eimer abgezählt und dann in großen Kartons gesammelt, die nun an den Präsidenten von Rotaract Sigmaringen, Florian Barking, und seine designierte Nachfolgerin Monika Hägele übergeben wurden, die beide von dem enormen Ergebnis der Sammlung überrascht und begeistert waren. „Nach dem Ende der Aktion haben die Schüler gesagt, sie wollen weitersammeln“, sagt Tobias Buck. Deshalb stellt Rotaract jetzt eine weitere Sammelbox auf.