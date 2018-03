Mit einem großartigen Konzert hat die Feuerwehrkapelle 1806 unter ihrem Dirigenten Johannes Schuler am Samstagabend das Publikum begeistert. In der gut besuchten Alemannenhalle haben die Gäste Zeuge sein dürfen, wie sich das Oberstufenblasorchester im zweiten Teil sowohl optisch als auch musikalisch in eine Big-Band verwandelte.

Außerdem konnten der Vereinsvorsitzende Jürgen Schwochow und Egon Wohlhüter vom Blasmusikkreisverband 3 im Laufe des Konzertabends eine außergewöhnliche Ehrung vornehmen: Brigtte Straub, erste Klarinettistin des Orchesters, erhielt für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief.

Mit der eingängigen und zugleich erhabenen Festhymne „A salute from Lucerne“ des Schweizer Komponisten Christoph Walter eröffneten die Musiker das Konzert. Mit der Festkomposition, die der Komponist für das eidgenössische Musikfest 2006 in Luzern geschrieben hatte, entführten die Stettener Musiker ihre Zuhörer in eine Welt des Wohlbefindens und der Zufriedenheit. Denn das Stück hatte die Gabe, mit seiner einmaligen Kombination von festlichen und leichtgängig anmutenden Elementen den Zuhörer in einen beschwingten, optimistischen Zustand zu versetzen. Toll war das Zusammenspiel von Querflöten und tiefem Blech, dem Vollklang der Röhrenglocken mit der perkussiven Rhythmik eines Schlagstabspiels.

Selbst in der Pause sprachen die Zuhörer noch von der Symbiose sanfter, liebevoller Klänge und mitreißender Lebendigkeit. Gut zu tun hatten die Schlagwerker auch in dem Stück „Monastery Tales“ von Thomas Doss, eine Komposition, die die Geschichte einer Schule musikalisch erzählt und „da heißt es pauken, pauken, pauken“. So kündigte Andi Neusch, der witzig-spritzige Moderator der Feuerwehrkapelle, das Stück an, was von den Jungs an dem entsprechenden Instrument deutlich umgesetzt worden ist. Hier setzte Saxofonistin Judith Fauler solistische Akzente, die ihr Szenenapplaus einbrachte. Einen Sprung nach Südamerika erlebte das Publikum mit „Children of the Amazonas“ von Mario Bürkel.

Dass „Blasmusik auch was anderes kann als Märsche und ähnliches“ hatte Andy Neusch schon zu Beginn angekündigt. Entsprechend rockte das Orchester die Halle mit heißen lateinamerikanischen Rhythmen. Nach der Pause hatten die Musiker ihre Uniformen abgelegt. Um den Wechsel des musikalischen Genres zu unterstreichen, der nun anstand, erschienen sie nun in schwarzem Hemd beziehungsweise Bluse. „Sie erleben nun die neu gegründete Feuerwehr-Big-Band“, kündigte Neusch werbewirksam an. Er hatte nicht zu viel versprochen. Mit Jazz aus der Feder von Joe Zawinul („Mercy, Mercy, Mercy“, hier wieder Judith Fauler als Solistin) oder Swing („It don’t mean a thing“ von Duke Ellington) schlugen die Musiker ganz andere Töne an, wobei hier Josef David Bullach an der Klarinette brillierte.

Es gibt Szenenapplaus

Es folgte „Feeling good, Michael Bublé“. Bei „Birdland“ setzten Judith Fauler am Sax und Wolfgang Beck mit seiner Trompete musikalische Glanzlichter. Mit jedem weiteren Stück gerieten die Zuhörer immer mehr aus dem Häuschen, spendeten Szenenapplaus, johlten und klatschten. So bei „Sing, sing, sing“ mit den Solisten Josef David Bulach, Klarinette, und Oliver Müller, Trompete, das durch Benny Goodman zum Jazzstandart wurde, gab es kein Halten mehr. Der Saal tobte. Zugabe um Zugabe wurde gefordert, darunter auch „Bright side of life“, bis Dirigent Schuler um Gnade bat.