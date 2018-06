Durch die Übernahme der Firma Opertis wird die Firma Primion den Mutterstandort Stetten am kalten Markt stärken.

Der Vorstandsvorsitzende Horst Eckenberger sagte auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung, dass nach der Übernahme die Endfertigung der Komponenten von Zeiterfassungssystemen vom bisherigen Standort Bad Arolsen in Hessen nach Stetten am kalten Markt verlagert werden soll. Sowohl die Fertigung von Elektronikteilen als auch die Endmontage werde künftig in Stetten erfolgen. Von den 30 Opertis-Mitarbeitern verlieren 15 ihren Job, die anderen sollen in der neuen Organisation übernommen werden. Künftig wird Primion etwa 415 Mitarbeiter beschäftigen. Opertis macht nach Angaben von Eckenberger einen Umsatz von 2,5 Millionen Euro. Primion will das Geschäft von Opertis weiterführen.