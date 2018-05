Fünf Verletzte, drei davon schwer, und ein Gesamtsachschaden von rund 22 000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Freitag gegen 17 Uhr an der Abzweigung von der Umgehungsstraße in die Kaserne in Stetten am kalten Markt gefordert.

Eine 20-jährige Autofahrerin hatte die Umgehungsstraße von der Hardtstraße kommend geradeaus überqueren wollen und hierbei offensichtlich einen von links kommenden 49-jährigen Autofahrer übersehen, der mit seinem VW Sharan in Richtung Frohnstetten fuhr. Obwohl dieser noch versuchte, nach links auszuweichen, konnte er eine Kollision nicht mehr verhindern.

Beim Zusammenstoß der beiden Autos im Kreuzungsbereich wurde das Fahrzeug der jungen Frau auf das Dach geschleudert. Dabei wurde ein neunjähriges Mädchen, das mit zwei weiteren Kindern im Alter von 9 und 11 Jahren auf dem Rücksitz saß und vermutlich nicht angeschnallt war, aus dem Auto geschleudert. Zwei der Mädchen mussten jeweils von einem Rettungshubschrauber in unterschiedliche Kliniken geflogen werden, die schwer verletzte 20-jährige Autofahrerin sowie das dritte Kind, das nur leicht verletzt wurde, mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Auch der Autofahrer, der leicht verletzt wurde und einen Schock erlitt, kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

An den beteiligten Autos, die abtransportiert werden mussten, entstand jeweils Totalschaden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Freiwillige Feuerwehr von Stetten am Kalten Markt im Einsatz. Während der Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme musste die Umgehungsstraße für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen