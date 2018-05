Neues Feuerwehrfahrzeug erhält Segen

Das neue Glashütter Feuerwehrfahrzeug erhält am Wochenende seinen Segen und wird offiziell zum Dienst einberufen. Das wird am Samstag und Sonntag groß gefeiert.

Die Feuerwehr in Glashütte ist personell gut aufgestellt. In diesem Jahr zählt sie 42 Mitglieder, davon 29 Aktive. Damit die schlagkräftige Truppe von Abteilungskommandant Thomas Straub, der zugleich stellvertretender Gesamtkommandant der Stettener Wehr ist, weiterhin den heutigen Anforderungen gerecht wird, stand seit längerer Zeit die Beschaffung eines wasserführenden Fahrzeuges ganz oben an der Tagesordnung, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr.

Die Anschaffung des neuen Fahrzeuges gestaltete sich dennoch schwieriger als zunächst gedacht. Aufgrund der Räumlichkeit, die nur eine begrenzte Fahrzeughöhe zulässt, konnte zunächst kein passender Hersteller gefunden werden. Deshalb ergriffen Thomas Straub und sein Team bei der Herstellersuche Eigeninitiative, was letztendlich auch zum Erfolg führte. Ein individuell gefertigtes Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser, kurz „TSF-W“ genannt, steht jetzt, nach einer zwanzigmonatigen Planungs- und Bauphase, in den Reihen der Glashütter Feuerwehr.

Das neue Fahrzeug ist erst das dritte motorisierte Fahrzeug in der 78-jährigen Glashütter Feuerwehrgeschichte. Nach 32 Dienstjahren wurde das bisherige Fahrzeug TSF der Marke Mercedes in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Das Festwochenende beginnt am Samstag, 26. Mai, ab 8 Uhr mit dem bekannten Glashütter Flohmarkt, den die Feuerwehr seit Jahren organisiert. Bei der Alpenblickhalle werden wieder zahlreiche private Aussteller ihr Gut zum Verkauf anbieten. Zudem können sich Radinteressierte über die neusten E-Bikes informieren und auch damit Probe fahren. Für die kleinen Besucher bietet die Wehr den ganzen Tag über ein Kinderprogramm an. Der Flohmarkt endet gegen 16 Uhr. Danach wird der Tag bei einem gemütlichen Hock mit Getränken und Speisen ausklingen.

Der Höhepunkt des Wochenendes ist der Sonntag, der ganz im Zeichen der Fahrzeugsegnung steht. Los geht es ab 10 Uhr mit einem Frühschoppen in und um die Glashütter Alpenblickhalle. Es folgt ein reichhaltiger Mittagstisch mit musikalischer Umrahmung durch die Feuerwehrkapelle Stetten am kalten Markt.

Gegen 11.30 Uhr findet die traditionelle Fahrzeugsegnung des neuen TSF-W vom Typ "Iveco Daily 65C 18 D" statt, damit die Floriansjünger nach ihren Einsätzen wieder gesund nach Hause kommen.

Danach können die Besucher das neue Fahrzeug begutachten. Es stehen außerdem weitere Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Stetten am kalten Markt zur Schau bereit. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen, und für Kinder stehen Hüpfburg, Kinderschminken und Wasserspiele bereit.