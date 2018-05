Motorradfahrer stürzt nach Schmerzattacke

Wegen akuter, gesundheitlicher Beschwerden ist ein 46-jähriger Motorradfahrer am Sonntagmittag zwischen Nusplingen und Obernheim gestürzt.

Gegen 12.25 Uhr fuhr der 46-Jährige mit seinem Motorrad der Marke BMW auf dem Gemeindeverbindungsweg von Nusplingen in Richtung Obernheim. Im Bereich der Roßhalde bekam er plötzlich eine Schmerzattacke und kam rechts von der Fahrbahn ab.

Ein Schlagloch in der angrenzenden Wiese stauchte Motorrad samt Fahrer kräftig zusammen, so dass der 46-Jährige die Kontrolle verlor und stürzte, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Wegen der akuten gesundheitlichen Probleme und einer erlittenen, leichten Verletzung wurde der Mann von der Rettung ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. Am Motorrad entstand kein Schaden.