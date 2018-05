Am zweiten Donnerstag nach Pfingsten feiern die Katholiken Fronleichnam. Kein anderes Kirchenfest ist mit so viel barockem Glanz und Prunk, mit Blumenschmuck und Prozessionen besetzt wie dieser Feiertag. Doch anders als bei den großen Kirchenfesten - Ostern und Weihnachten - ist der Grund für das Fronleichnamsfest nicht so leicht greifbar.

Im Mittelpunkt steht die Verehrung des Heiligen Brotes, also der Hostie, die durch die Wandlung zum Leib Gottes wird.