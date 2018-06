Landrätin Stefanie Bürkle hat am Mittwoch die Gemeinde Stetten am kalten Markt besucht. „Das Beste kommt zum Schluss“ – mit diesen Worten begrüßte Bürgermeister Maik Lehn die Landrätin in der Aula des Schulzentrums. Dort fand am Abend ein öffentlicher Stehempfang statt.

Die Heuberggemeinde war die letzte Station im Reigen der offiziellen Antrittsbesuche der vor eineinhalb Jahren gewählten Landkreischefin. Bürkle zeigte sich beeindruckt von der Infrastruktur des Garnisonsstandortes, die sich im Vergleich zu Kommunen vergleichbarer Größe deutlich abhebe. Auch die kulturelle Aufarbeitung der Geschichte von Stetten am kalten Markt im Sommertheater durch die Einwohner fand bei Bürkle großen Anklang. Bürgermeister Lehn habe sie bei ihrem Besuch „kreuz und quer durch die Gemarkung gefahren“, erzählte die Landrätin schmunzelnd. Dabei habe sie auch die Notwendigkeit einer vernünftigen Breitbandversorgung gesehen. Diese sei gerade in ländlichen, abseits gelegenen Gebieten unbedingt erforderlich.

Die Visite bei der im Frohnstettener Gewerbegebiet angesiedelten Firma Oerlikon-Balzer habe deutlich gemacht, wie wichtig die schnelle Datenautobahn gerade für die Wirtschaft im ländlichen Raum sei. „Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten die Breitbandversorgung im Kreis flächendeckend auszubauen“, sagte die Landrätin. Die Erreichbarkeit müsse heutzutage, wenn schon nicht durch beste Verkehrsanbindung, auf jeden Fall aber digital gewährleistet sein. „Wir werden alle miteinander Geld in die Hand nehmen, um mit der Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen ein Glasfasernetz zu schaffen“. Stetten am kalten Markt werde dabei sein.

Ein wichtiger Punkt war sowohl bei ihr als auch von den anwesenden Bürgern die Frage nach dem Abbau hochreiner Kalke in der Region. In der Vergangenheit war ein Gebiet bei Storzingen als möglicher Abbaustandort ins Gespräch gekommen. Bürkle sagte, es gebe noch keine Abbauanträge interessierter Firmen, jedoch seien Gespräche mit diesen im Gange. Deshalb rechne sie mit Anträgen. Die Hürden für den Abbau im Bereich Glashütte liegen wegen der Wasserschutzzonen und dem karstigen Untergrund jedoch sehr hoch. Der Antragsteller müsse für sein Vorhaben die Unbedenklichkeit nachweisen, was im betreffenden Fall nicht einfach sei. Doch wegen der Sicherung der Rohstoffvorkommen – dazu gehören die Kalke – „werden wir uns im kommenden Jahr intensiv mit der Thematik beschäftigen müssen“.

Der öffentliche Personennahverkehr war ebenfalls ein wichtiger Punkt. Wortmeldungen aus dem Publikum bemängelten die erst kürzlich durchgeführten Fahrplanänderungen, was dazu geführt habe, dass unter anderem Schüler der Gemeinschaftsschule fast eine Stunde auf die Heimfahrt warten müssten. Viele Eltern der umliegenden Ortschaften brächten nun ihre Kinder mit dem Auto zur Schule, „was ja sicher nicht im Sinn des Landkreises sein kann“, reklamierte eine Bürgerin. Das Problem sei bereits im Landratsamt angekommen, sagte Bürkle. Der Termin mit den Verantwortlichen und den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden stehe fest. „Das muss rund laufen“, stellte die Landrätin fest.

Die gut angenommene Gemeinschaftsschule – weitere sollen im Landkreis eingerichtet werden – hat viele Schüler von außerhalb angezogen, deshalb müsse der Schülertransport zeitnah, sicher und verlässlich sein. Bürkle unterstrich, dass neben der Schaffung der Regiobus-Angebote mit dem Bundesprogramm „Langfristige Sicherung von Versorgung und Mobilität im ländlichen Raum“ weitere Verbesserungen des öffentlichen Personennahverkehrs gerade im südlichen Kreisgebiet geschaffen werden können.