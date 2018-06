Die Laienspielgruppe Frohnstetten hat im vergangenen Jahr einen Zuwachs an Mitgliedern verzeichnen können und zählt nun 92 Mitglieder. Dies kam auf der Hauptversammlung des Vereins zur Sprache. Wie schon in den Vorjahren haben sich die Frohnstetter Theaterspieler entschlossen, einen wesentlichen Teil ihrer Einnahmen aus den Aufführungen in der Größenordnung von rund 2000 Euro für soziale Zwecke zu spenden. So können sich in diesem Jahr der Frohnstetter Kindergarten sowie die Kinderkrebsklinik Tübingen über Zuwendungen der Laienspielgruppe freuen.

Auch eine Vielzahl von Aktivitäten und erfolgreichen Veranstaltungen trugen zur rundum positiven Bilanz bei, die der Vorsitzende der Frohnstetter Theaterspieler, Dieter Tommerdich, ziehen konnte: „Drei ausverkaufte Aufführungen des Weihnachtstheaters belegen eindrucksvoll, welch guten Ruf die Laienspielgruppe bei den Theaterfreunden in der Region mittlerweile genießt.“ Die vor Jahren getroffene Entscheidung, die Aufführungen mangels geeigneter Räumlichkeiten im Ort in die Schmeientalhalle nach Oberschmeien zu verlegen, erweise sich immer mehr als Volltreffer, meinte der Vorsitzende.

Interesse steigt jährlich

Die Theaterspieler haben sich damit ein erweitertes Einzugsgebiet geschaffen. Zuspruch und Interesse würde jährlich steigen. Auch das Experiment mit einer Nachmittagsvorstellung zur Kaffeezeit könne als gelungen bezeichnet werden, sagte Tommerdich. Ein weiteres Standbein der Laienspieler sei die Jugendarbeit: Regisseur Alfio Tomaselli lobte die Motivation und die schauspielerische Entwicklung der von ihm betreuten jungen Schauspielern. Das Sommertheater 2014 mit dem zweiten Teil der Geschichten vom Räuber Hotzenplotz sei wieder sehr gut angekommen.

„Neue Mitspieler wurden nahtlos integriert und das Niveau weiter gesteigert, sodass sich der Verein um seine Zukunftsperspektive keine Sorgen machen brauche“, sagte Tomaselli. Auch in finanzieller Hinsicht haben sich die ausverkauften Vorstellungen positiv ausgewirkt, wie der Jahresbilanz zu entnehmen war.

Am 11. und 12. Juli treten die Jugendspieler der Laienspielgruppe Frohnstetten auf der Freilichtbühne im Riederwäldle auf. Sie zeigen das Kinderstück „Keine Angst vor Hotzenplotz“.

Die Aktivitäten des Vereins können im Internet verfolgt werden unter: www.laienspielgruppe-frohnstetten.de.

