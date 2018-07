Wie erst jetzt bekannt wurde, hat eine Gruppe von Kindern am Samstag im Zeitraum von 16.30 Uhr bis 17 Uhr mehrere Tondachziegel der Rathausmauer in der Straße „Schlosshof“ zerschlagen, teilt die Polizei mit. Personen, die Hinweise zu den Kindern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Stetten am kalten Markt, Telefon 07573/815, zu melden.