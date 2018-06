Ganz im Zeichen des Fußballs ist das gut besuchte Sport und Familienwochenende des SV Frohnstetten auf dem Sportgelände im Riederwäldle gestanden. Bereits am Samstag lieferten sich bei schönstem Sommerwetter und bester Stimmung die angemeldeten 26 Freizeitmannschaften beim traditionellen Elfmeterturnier spannende Duelle bis schließlich am Abend die Sieger feststanden und die begehrten Wanderpokale übergeben werden konnten.

Am Sonntag konnten dann die Kinder und Jugendlichen des SV Frohnstetten die außer bei den Bambini in der Spielgemeinschaft Heuberg auf Torejagd gehen, ihr Können endlich einmal vor großer Kulisse unter Beweis stellen. Während die D-Jugend in einer torreichen Partie die SGM Harthausen/Scher mit 6:5 knapp bezwingen konnte, kassierte anschließend die C-Jugend eine ernüchternde 1:7 Niederlage gegen die benachbarte SGM Benzingen.

Besser machten es dann wieder die Bambini des SV Frohnstetten, die die Stettener Fußballknirpse mit 8:4 besiegten. Wer keine Lust auf Fußball hatte, der konnte bei der großen Kinderolympiade sein sportliches Geschick unter Beweis stellen.

An den einzelnen Spielstationen herrschte reger Andrang wo es unter anderem galt, mit Bobbycar und Hüpfball einen Hütchenparcours zu absolvieren oder ohne Verschütten Wasserbecher so schnell wie möglich von einem Eimer zum anderen zu transportieren. Alle hatten einen Riesenspaß, schließlich galt der olympische Gedanke „Dabeisein ist alles“ und alle Teilnehmer wurden für ihre Anstrengungen mit einer Medaille und einem Sachpreis belohnt.

Zum Ausklang freuten sich alle auf die Liveübertragung des WM Spiels der deutschen Mannschaft gegen Mexico, das dann aber bekanntlich nicht gerade für Freudentaumel und Euphorie sorgte. (kpn)