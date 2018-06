Fünf Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren haben am Dienstag gegen 19 Uhr mit einer Spraydose die Wände des Schulzentrums in der Albstraße besprüht. Sie haben dabei einen Schaden von rund 150 Euro verursacht, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Eines der Kinder hatte die Spraydose zuvor zu Hause gefunden und mit auf das Gelände der Schule genommen Die Eltern wurden über den Vorfall informiert. Die Polizisten führten mit den Kindern außerdem ein erzieherisches Gespräch.