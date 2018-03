Eigentlich hat der Vorsitzende der Koronarsportgruppe, Karl-Heinz Merk, nicht mehr für sein Amt zur Verfügung stehen wollen. Doch angesichts der vielen Anwesenden auf der jüngsten Hauptversammlung änderte er spontan seine Meinung.

Während seines Bericht zeigte Merk eine Grafik mit gemessenen Blutdruckrichtwerten aus deutschen Arztpraxen und ging auf neue amerikanische Richtwerte ein. Das Interesse am koronaren Herzsport sei weiterhin hoch. Mit aktuell 43 Mitgliedern müsse der Verein sogar eine zweite Gruppe bilden, sagte Merk. Für die vielen Mitglieder seien vor allem die familiäre Atmosphäre und die Freude am Sport mit zwei speziell ausgebildeten Übungsleitern verantwortlich. Die ärztliche Aufsicht teilen sich drei Ärzte. Der Vorsitzende dankte allen, die sich für den wöchentlichen Sportabend engagieren und daran teilnehmen. Besonderen Dank richtete er an Bürgermeister-Stellvertreter Günther Töpfer, der auch die Entlastung der Funktionsträger vornahm. Karl-Heinz Merk bleibt der Vorsitzende und Martina Klauser seine Stellvertreterin. Christina Heinemann wurde zur Schriftführerin gewählt, nachdem Irene Kammler altersbedingt ihr Amt übergeben hat. Kassierer Albert Letsch wurde im Amt bestätigt. Beisitzer sind Karl Stark, Jürgen Wohlfeil und Walter Geiger. Kassenprüfer bleiben Helga Seßler und Bärbel Stickl.

Gerhard Goreth wurde als Beisitzer verabschiedet. Er hat die Übungen viele Jahre lang mit seiner humorvollen Art aufgelockert und den Vorstand mit seinen Impulsen begleitet. Sein Ausscheiden erfolgte auf eigenen Wunsch. Mit Irene Kammler geht eine treue rechte Hand des Vorsitzenden in den Ruhestand. Sie war von Anfang an in der Koronarsportgruppe dabei und hat meist im Stillen gewirkt. Fürsorgend und zuverlässig hatte sie die Genesungswünsche an erkrankte Sportkameraden versandt. Sie hat das Amt der Schriftführerin altersbedingt an Christina Heinemann übergeben.