Wie der Gemeinderat in seiner Mai-Sitzung beschlossen hat, ist nun die Anschaffung zweier Defibrillatoren realisiert worden. Einer hängt ab sofort in der Alemannenhalle und steht für Notfälle zur Verfügung, der andere ist nun im Schalterraum der Sparkassenfiliale Stetten a.k.M. angebracht worden.

Bei Letzterem hat sich die Sparkasse zur Hälfte an den Kosten beteiligt. Der Ortsverband des DRK in der Person des Bereitschaftsleiters Matthias Boden hat sich bereit erklärt, die Anlagen in der Alemannenhalle sowie in der Geschäftsstelle der Sparkasse zu betreuen.

In der Volksbankfiliale in der Hauptstraße hängt bereits ein solches Gerät, welches im Zuge der Neuanschaffungen in den Vorraum umgehängt wurde und somit 24 Stunden für jedermann zur Verfügung steht. Vorher hing es im Schalterraum der Bank, wo es nur während der Öffnungszeiten verfügbar war.

„Die Gemeinde ist den beiden Banken am Ort sehr dankbar, dass diese uns dabei unterstützen, entsprechende Geräte rund um die Uhr zur Verfügung zu stellen, damit im Ernstfall hierauf zurückgegriffen werden kann“, sagte Bürgermeister Maik Lehn. Am Montag hatte in der Alemannenhalle eine Informationsveranstaltung stattgefunden, bei der anschaulich erklärt wurde, wie ein Defibrillator angewendet wird.