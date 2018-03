Immer weniger junge Mitglieder im Sportverein Frohnstetten

Bei der Hauptversammlung des SV Frohnstetten hat der Präsident des Turngaus Hohenzollern, Josef Baumgärtner, die Vereinsarbeit gewürdigt. „Ein derart vielseitiges Sportangebot wie es der SV Frohnstetten bietet, ist bei der Größe des Vereins absolut außergewöhnlich“, sagte er anerkennend.

Turnabteilungsleiterin Selina Dreher hatte der Versammlung zuvor die derzeit vierzehn aktiven Gruppen des Vereins vorgestellt. Vom Eltern-Kind-Turnen über Bewegungs- und Funktionsgymnastik, Volleyball und Leichtathletik bis hin zum Seniorenturnen halte der Sportverein für alle Alterskategorien ab zwei bis knapp 90 Jahren ein attraktives Angebot bereit. Mit einer zusätzlichen Kinderturn- sowie der neugegründeten Gymnastikgruppe für junge Frauen ab 25 Jahren konnten zudem zwei bestehende Angebotslücken vor kurzem geschlossen werden.

Laut Vereinsvorsitzendem Alexander Neuburger spiegelten sich die Bemühungen des Vereins auch positiv in der Mitgliederentwicklung nieder. Einzig im besonders wichtigen Kinder- und Jugendbereich müsse – wie bereits seit Jahren – ein rückläufiger Trend festgestellt werden. Dies sei besonders deutlich beim Jugendfußball zu spüren. Die Bambinimannschaft kann nur noch mit Spielern aus Frohnstetten und Storzingen antreten.

Alle anderen Jugendspieler seien in verschiedenen Spielgemeinschaften mit Stetten am kalten Markt, Schwenningen und Storzingen gut integriert, sagte Jugendleiter Jürgen Hotz. Bei den aktiven Fußballern der SG Frohnstetten/Storzingen ist nach der durchwachsenen Vorrunde Ernüchterung eingetreten, was die Aufstiegsambitionen angeht. Dieses Ziel werde vermutlich erst in der kommenden Saison wieder in Angriff genommen werden. Anders sieht es dagegen bei der zweiten Mannschaft aus, die nach zwei Vizemeisterschaften aktuell wieder Tabellenführer ist und den Titelgewinn fest im Visier hat.

Durch die Sanierung des Rasenplatzes auf dem Sportgelände im Riederwäldle sei in der Kasse des Vereins ein kleines Defizit entstanden, berichtete Kassierer Frank Koslowski in der Jahresbilanz. Anschließend wurde der Vorstand in den Neuwahlen bestätigt.