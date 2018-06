Die Sängerinnen vom Gospelchor Glory Fires geben morgen ihr Jahreskonzert in der evangelischen Kirche in Stetten am kalten Markt. Beginn ist um 17.30 Uhr.

Ein ganz neues Gefühl wird es für die jüngste Sängerin Marlene Halder sein, wenn sie mit ihrem Saxophon zusammen mit Anton Roggenstein am Klavier und Lorenz Halder am Schlagzeug, den Chor in der Kirche empfangen darf.

Die Sängerinnen sind mittlerweile ein gutes Beispiel für die Wirkung des freudigen Chorgesanges. Was nun diesen Chor so beliebt macht, lässt sich am besten durch einen Konzertbesuch selbst erleben. Der Chorleiter Anton Roggenstein hat ein breitgefächertes Programm ausgesucht.

Der Chor verlangt keinen Eintritt, bittet aber am Ende des Konzertes um Spenden, die zur Minimierung der eigenen Kosten zu Gute kommen. Im Anschluss an das Konzert lädt der Chor alle Zuhörer zu einem kleinen Stehempfang ein, damit noch etwas geplaudert werden kann.