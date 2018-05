Glashütte feiert neues Feuerwehrauto

Am Wochenende hat die Freiwillige Feuerwehr Glashütte mit einem Fest die Indienststellung ihres neuen wasserführenden Feuerwehrfahrzeugs gefeiert. Bei angenehmem Frühlingswetter und im Beisein zahlreicher Gäste erhielt das individuell hergestellte Tragkraftspritzenfahrzeug, kurz TSF-W genannt, durch Gemeindereferentin Elke Gehrling den kirchlichen Segen.

„Mit dieser wichtigen und zukunftsweisenden Investition für das Feuerwehrwesen in unserer Gemeinde im Allgemeinen und in Glashütte im Besonderen ist eine deutliche Verbesserung der Einsatzfähigkeit gegeben“, sagte Bürgermeister Maik Lehn. „Sie leisten ihren Dienst um Leben und Gesundheit sowie Hab und Gut ihrer Mitmenschen zu schützen. Und dieser Dienst zum Wohle aller wird in der Gesamtgemeinde geschätzt.“

Der Schultes unterstrich die Wichtigkeit der Freiwilligen Feuerwehr mit respektvollen Worten: „Dank fachlichem Können, Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft und Kameradschaft, werden Sie dem hohen Anspruch gerecht, der an Sie gestellt wird“. Dazu komme ein bemerkenswerter Zusammenhalt, der eine wichtige Säule für eine starke Wehr sei. „Diese mit entsprechenden Geräten auf neuestem technischen Stand auszurüsten, muss daher unser aller Ziel sein, damit Sie im Ernstfall gut ausgerüstet sind.“ Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, „dass viele von Ihnen noch lange ihren selbstlosen und aufopferungsvollen Einsatz in der Feuerwehr beibehalten werden und die nicht unerhebliche Investition damit gut angelegt ist“.

Bereits 2016 entschied Gemeinde sich für Fahrzeug-Anschaffung

Sowohl Lehn als auch Gesamtkommandant Wolfgang Neusch ließen in einem kurzen Rückblick die Geschichte über die Realisierung des TSF-W Revue passieren. Damit die Truppe von Abteilungskommandant Thomas Straub, der zugleich stellvertretender Gesamtkommandant der Stettener Wehr ist, weiterhin den heutigen Anforderungen gerecht wird, stand seit längerer Zeit die Beschaffung eines wasserführenden Fahrzeuges ganz oben auf der Tagesordnung.

Auf Grundlage des durch den Gemeinderat beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan wurde im Oktober 2016 die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs mit Wasser für die Abteilung Glashütte eingeleitet.

Da auf die Ausschreibung kein Angebot einging, waren die Verwaltung und die Wehr aufgrund des Vergaberechts befugt, eine freihändige Vergabe der Fahrzeugbeschaffung vorzunehmen. Lehn lobte die Angehörigen der Abteilung Glashütte, allen voran Kommandant Straub, der unzählige Stunden damit verbracht hat, das Leistungsverzeichnis zu erarbeiten und das Fahrzeug den baulichen Gegebenheiten anzupassen. Denn das Feuerwehrgerätehaus in Glashütte war für die heute übliche Fahrzeughöhe zu niedrig.

Diese Vorgaben waren dann die Basis für die Vergabe des Angebots an die Firma Thoma WISS aus Herbolzheim zum Angebotspreis von 178 000 Euro. Durch Nachverhandlungen konnte schließlich der Gesamtpreis auf rund 162 800 Euro gesenkt werden. Der Zuschusses des Landes Baden-Württemberg von 38 650 Euro habe den Aufwand der Gemeinde für die Beschaffung des neuen TSF W Fahrzeugs auf 124 774,14 Euro sinken lassen. Mit dem neuen Fahrzeug ist für den Kommandanten Thomas Straub und seine 29 aktiven Mannen ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen, denn in ihrem 78-jährigen Bestehen ist es erst das dritte motorisierte Feuerwehr-Kfz.

Das bisherige TSF konnte somit nach 32 Jahren aussortiert werden. Ein glücklicher Straub dankte der Gemeinde für das Vertrauen, das in die Abteilung gesetzt worden ist.

Die Wehrmänner hatten übrigens am morgen der Fahrzeugweihe einen Einsatz in eigener Sache, denn bei den Vorbereitungen zum Fest ist eine Fritteuse in Brand geraten. „So hatten wir heute schon eine heiße Schauübung“, sagte Straub schmunzelnd. Eine Geräteschau und natürlich die Besichtigung des neuen Fahrzeugs rundeten den Festtag ab.