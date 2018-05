Am Schmotzigen Donnerstag hat die Glasbläserzunft Glashütte Glas geblasen. Damit hat die Glasbläserzunft bereits zum sechsten Mal an der örtlichen Fasnet ihr Handwerk aufleben lassen, das einst das Dorf prägte und dem Glashütte seinen Namen verdankt. Otto Trenker, der an diesem Tag seinen 50. Geburtstag feierte und der zu den Gründungsvätern der Glasbläserzunft gehört, wurde die Ehre zuteil, ein Glasobjekt mit seinem Atem zu formen. (sgr)