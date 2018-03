Seit 20 Jahren hat die Ortsgruppe Stetten der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) stabile Mitgliederzahlen. Dies berichtete der wiedergewählte Vorsitzende Bernhard Kränkel bei der diesjährigen Hauptversammlung.

Der Vorsitzende und die Vorstandsmitglieder ließen das vergangene Jahr Revue passieren. Neben den Schwimmstunden und Freizeitaktivitäten standen dabei auch zahlreiche Weiterbildungsmaßnahmen auf dem Programm – in erster Linie für die drei Lehrschein-Anwärter Jessica Ohnesorg, Joachim Hartmann und Alexander Kränkel sowie den angehenden Sanitäts-Ausbilder Lukas Geiger.

An den Tätigkeitsbericht schlossen sich Neuwahlen an. Wichtigste Neuerung: Gisbert Kosyra, der bereits seit mehr als 50 Jahren Mitglied der Ortsgruppe ist, und seit vielen Jahren das Amt des Schatzmeisters bekleidete, übergab diesen Posten an den angehenden Bankkaufmann Thomas Betz, der sich seit der vergangenen Wahl mit diversen Lehrgängen auf dieses Amt vorbereitet hatte. Als Begründung gab der scheidende Kassierer an, dass der Computer trotz mehrerer Fortbildungen „immer noch nicht mit ihm spreche“, sodass der neue Kassenwart sich nun erstmals mit der DLRG-Buchhaltungssoftware auseinandersetzen dürfe. Trotzdem bescheinigten sowohl die vereinsinternen Kassenprüfer als auch die Prüfung durch den Bezirk dem ehemaligen Schatzmeister eine ausgezeichnete Kassenführung.

Außerdem wechselte Pablo Ryck, ehemals verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und kommissarisch eingesetzter Schriftführer, nun in den Vorstandsvorsitz. Dort wird er der bisherigen Stammbesetzung, bestehend aus Bernhard und Alexander Kränkel, über die Schulter schauen. Doch für die dadurch frei gewordenen Posten fanden sich ohne lange nachzudenken neue Besetzungen, was auch den anwesenden Bezirksvorsitzenden Bernhard Scheck überraschte. Er wies darauf hin, dass sich oftmals nicht genug Verantwortungsträger finden ließen, was die Besetzung des Vorstands nicht selten zu einer großen Herausforderung mache. Scheck lobte die Mitglieder der Ortsgruppe Stetten dafür, sich nicht um die Arbeit zu drücken, was auch Bürgermeister Maik Lehn in seinem Grußwort deutlich herausstellte. Lehn bat darum, das hohe Engagement beizubehalten und beantragte dementsprechend die Entlastung des gesamten Vorstands, was einstimmig erfolgte. Abschließend fand der Bürgermeister anerkennende Worte für die beiden Vereinsmitglieder, die sich dazu bereit erklärt haben, Wachstunden für das Gemeindeschwimmen im Hallenbad zu übernehmen.

Im Jahresprogramm wurde anschließend deutlich, dass es viele interessante Aktivitäten geben wird: So soll das Zeltlager dieses Jahr erstmals unter der Leitung des neuen Schriftführers Nicolai Kirndorfer sowie des Beisitzers Tobias Steinhart veranstaltet werden, die bereits seit Oktober 2017 mit den Vorbereitungen beschäftigt sind.