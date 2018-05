Flohmarkt bildete Auftakt zu Festwochenende

Zum dritten Mal ist unter der Regie der Freiwilligen Feuerwehrabteilung Glashütte der beliebte Dorfflohmarkt vor der Alpenblickhalle ausgerichtet worden. Das schöne Sommerwetter zog zahlreiche Besucher in den kleinen Teilort von Stetten am kalten Markt, wobei allerdings mancher Standbetreiber nicht ganz so glücklich über die Besucherzahlen war. „Es hätte deutlich mehr sein können“, meinte einer, gab aber der schwülen Witterung die Schuld daran. Auch eine andere Standbetreiberin hatte sich ebenfalls mehr erhofft. Sie lobte allerdings die Veranstalter: „Wir haben hier schöne Plätze zugewiesen bekommen und es ist uns sogar beim Aufbau geholfen worden“. Es habe kein Gerangel um die Standplätze gegeben wie anderswo, dazu sei eine Toilette in unmittelbarer Nähe und die Leute in Glashütte hätten sich als ungeheuer hilfsbereit und freundlich erwiesen. „Das haben wir noch nirgendwo erlebt“, hob sie hervor. Den Flohmarkt nutzte die Abteilungswehr in diesem Jahr als Auftakt zu ihrem Einweihungsfest, bei dem das neue wasserführende Feuerwehrfahrzeug seinen Segen erhielt. Foto: Susanne Grimm