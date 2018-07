Zu einer kleinen Sommerserenade lädt die Feuerwehrkapelle Stetten am kalten Markt am heutigen Freitagabend um 18.30 Uhr ein. Auf dem Rathausplatz wird das Orchester unter der Leitung seines Dirigenten Joachim Schuler ein Platzkonzert geben. Dabei werden das große Orchester sowie die Jugendkapelle sowohl gemeinsam als auch separat akustische „Einblicke“ in ihr vielfältiges musikalisches Können geben. Wie der Vorsitzende der Kapelle, Jürgen Schwochow, sagte, will sich die Feuerwehrkapelle mit diesem Konzert bei den Stettener Bürgern für deren Treue und Zuneigung über all die Jahre bedanken. Zugleich verabschiedet sich der Musikverein mit diesem kleinen Open-Air-Event in die Sommerpause. Das Gratiskonzert wird etwa eine Stunde dauern. Eingeladen sind alle Bürger, Freunde der konzertanten Blasmusik sowie Gönner und Sponsoren von Stettens ältester Musikkapelle.