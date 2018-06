Das Abschneiden der Musiker der Stettener Feuerwehrkapelle auf dem internationalen Festival im italienischen Riva im vergangenen Jahr blieb hinter den hohen Erwartungen zurück – dies sprachen der Vorsitzende des Musikvereins, Rainer Schwochow, und Dirigent Joachim Wagner bei der Hauptversammlung an.

Trotz intensiver Vorbereitung sei es dem Oberstufenorchester nicht gelungen, bei diesem internationalen Musikerwettstreit in die Wertung zu kommen. Und dies, obwohl die 63 aktiven Musiker im Jahr 2014 in nationalen Wettbewerben sehr gute Ergebnisse eingefahren hatten.

Trotz Zusagen der italienischen Organisatoren, der Feuerwehrkapelle noch eine schriftliche Auswertung zukommen zu lassen, um an den Mängeln feilen zu können, waren die Nachrichten aus Riva in dieser Hinsicht äußerst unzulänglich, beziehungsweise führten nicht zu den erhofften Anhaltspunkten, sagte Schwochow: „Man muss sich die Frage stellen, ob dieses Festival wirklich hält, was es verspricht, und was es von sich selbst fordert.“

Bläserklasse ist eine Erfolgsgeschichte

Für Dirigent Wagner war die Teilnahme an diesem Wettbewerb eine Standortbestimmung des musikalischen Könnens. Er sagte: „Uns wurde dies auf eine nicht sehr erfreuliche Art gesagt, doch sollten wir das nicht als Anfang vom Ende sehen.“ Vielmehr sollte dieses Ereignis als Richtungsweiser in eine bessere musikalische Zukunft dienen. Wagner riet davon ab, das vergangene Jahr auf Riva und seine Folgen zu reduzieren und stellte das Positive in den Vordergrund: „Im nationalen Vergleich können wir uns sehen und hören lassen. Wenn wir aber international mitspielen wollen, muss sehr viel mehr passieren“. Denn bei solchen Wettbewerben wie in Riva liege die Bewertungsmesslatte sehr viel höher als die bisher gewohnte. Wagner mahnte, sich jetzt nicht trotzig zurückzulehnen, sondern sich ehrlich zu fragen, ob man im Grunde nicht besser auf mehr Fleiß und höhere Qualität setzen solle.

Eine echte Erfolgssgeschichte seien hingegen die im Rahmen der Kooperation mit der Stettener Gemeinschaftsschule eingerichteten Bläserklassen. Wagner berichtete von der sehr erfreulichen Arbeit mit den Kindern, die bereits nach wenigen Monaten ein Leistungsniveau erreicht hätten, die erste Auftritte ermöglichten. Zu der seit mehr als einem Jahr bestehenden ersten Bläserklasse mit den mittlerweile in die vierte Klasse gehenden Jungmusikern ist seit Schuljahresbeginn eine zweite dazugekommen, zu der sich 16 Kinder der dritten Klassenstufen angemeldet haben.

Über die Jugendarbeit außerhalb der Schulkooperation berichtete Jugendwart Felix Rombach. Derzeit werden 18 Kinder in der musikalischen Früherziehung betreut und zehn Grundschüler besuchen den Blockflötenunterricht. Insgesamt werden in der vereinseigenen Bläserschule 44 Personen aller Altersklassen an unterschiedlichsten Instrumenten ausgebildet.

Bei den Wahlen wurden Kassierer Oliver Müller, Beisitzer Reiner Ettwein, Organisationsleiter Johannes Hahn, der Vorsitzende Rainer Schwochow, Notenwartin Stefanie Straub-Riedler und Beisitzer Andreas Bosch wiedergewählt.