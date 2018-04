Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Folge eines Vorfahrtunfalls am Samstag gegen 00.25 Uhr an der Kreuzung Lager/- Albstraße gewesen. Eine Mitsubishi-Lenkerin befuhr die Albstraße in Richtung Storzinger Straße und übersah einen auf der Lagerstraße in Richtung Hauptstraße fahrenden Toyota, dessen Fahrer noch versuchte auszuweichen. Beide Fahrzeuglenker erlitten einen Schock, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 13 000 Euro, teilt die Polizei mit.