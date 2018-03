Fünf leicht Verletzte und Sachschaden von rund 13 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 8 Uhr auf der Albstraße ereignet hat. Der 27-jährige Fahrer eines Vito war in Richtung Ortsmitte unterwegs und hatte an der Kreuzung Alb-/Lager-/Hauptstraße die Vorfahrt eines 37-jährigen Autofahrers missachtet, der mit seinem Opel Astra die Lagerstraße in Richtung Hauptstraße befuhr, berichtet die Polizei.

Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge erlitten der Autofahrer sowie dessen 35-jährige Beifahrerin Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten. Eines von zwei auf dem Rücksitz mitfahrenden Kleinkindern erlitt einen Schock und wurde ebenfalls zur weiteren Untersuchung in die Klinik gebracht. Der 27-jährige Vito-Fahrer und dessen 39-jährige Beifahrerin, die sich beide leichtere Verletzungen zuzogen, konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Die nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.