Die fehlende Mobilfunkanlage ist in dem 330 Einwohner starken Dorf seit Jahren ein Thema. Nun stand die Errichtung einer solchen Anlage auf der Tagesordnung des Ortschaftsrates, vorgestellt von Fachleuten der Deutschen Funkturm GmbH, einem Unternehmen der Deutschen Telekomgruppe. Doch die gut zweistündige Sitzung in der Weckesteinhalle ging aus wie das Hornberger Schießen.

„Der Ortschaftsrat Storzingen nimmt die Ausführungen zur Kenntnis“, war dann auch die dürre Schlussformulierung durch Ortsvorsteher Bruno Pozzi, der gerne dem Stettener Gemeinderat die Empfehlung gegeben hätte, das Projekt weiterzuverfolgen. Dem wollten die Räte jedoch nicht folgen, da die Zuhörer in der gut besetzten Halle das Gremium nicht nur mit Fragen, sondern auch mit Vorwürfen überschütteten.

Einige sahen sich vor vollendete Tatsachen gestellt, obwohl von Bürgermeister Maik Lehn als auch von Holger Völkner, Informationsmanager Baurecht, Funk und Umwelt deutlich machten, dass noch nichts entschieden und unterschrieben sei. Aber um vernünftig planen zu können, müssen im Vorfeld die Örtlichkeiten auf Eignung und Wirtschaftlichkeit geprüft werden, damit der Öffentlichkeit das Bauvorhaben vorgestellt und mit Fakten belegt werden könne.

Die Überprüfung gemeinsam mit der Verwaltung habe ergeben, dass sich der Standort für den 25 Meter hohen Funkmast direkt hinter dem ehemaligen Schulhaus am besten eigne, da von hier aus empfangstechnisch der ganze Ort abgedeckt werden könne. Ortschaftsrat Rainer Letsch fand, dass es nicht hinnehmbar sei, ein solches Ungetüm mitten im Dorf hinzustellen, zumal die Anlage seiner Ansicht nach zu dicht an der Wohnbebauung stehe und die Leute Angst vor der Strahlung hätten.

Diese Befürchtungen konnten auch nicht durch genaue Erklärungen von Völkner ausgeräumt werden. Er hatte erklärt, dass sich die stärkste Strahlung von der Turmspitze aus innerhalb eines Radius von zehn Metern waagrecht und bis zu vier Meter senkrecht entwickelt, also in einer Höhe, in der kein Mensch hinkommen würde. Alles darunter oder horizontal darüber hinaus sei ebenso unbedenklich „wie wenn Sie mit einem Handy am Ohr telefonieren“. Auch „strahle“ der Mast nur, wenn er gebraucht würde, sprich, wenn Leute im Ort ihr Handy gebrauchen. Dass die Anlage ihre Leistung je nach Inanspruchnahme selber reguliert, war nicht nur für Ratsmitglied Daniel Hagg neu, auch Nachfragen aus dem Publikum belegten dies.

Mobilfunkanlage sät Zwietracht

Heftige Kritik kam von einer Bürgerin, die dem Rat vorwarf, sich nicht entschieden genug gegen den Stettener Gemeinderat durchsetzen zu können oder zu wollen. Diese Mobilfunkgeschichte habe in Storzingen Zwietracht gesät. Auch die Gemeinde bekam ihr Fett ab, da diese offensichtlich nicht Willens sei, die Mehrkosten zu übernehmen, die bei einer anderen Standortwahl anfallen würden. Mehrfach ist in diesem Zusammenhang der oberhalb des Tals gelegene Sportplatz genannt worden, den einige Gäste favorisierten.

Völkner und auch Lehn wiesen darauf hin, dass dies die Kosten, die die Telekom übernimmt, exorbitant in die Höhe treiben würde. Außerdem verwahrte sich der Bürgermeister gegen den Vorwurf, nichts für den Ortsteil an der Schmeie tun zu wollen. „Aber diese Kosten sind Sache des Betreibers, die können und wollen wir nicht übernehmen“, sagte Lehn und verwies auf die anderen Stettener Ortsteile, die mit der selben Argumentation kommen könnten. Zwar machten alle, Zuhörer wie Räte, deutlich, dass sie alle die Mobilfunkanbindung möchten, die bisher in Storzingen aufgrund seiner topografischen Lage und der wenigen Einwohner nicht möglich war. Aber eben nicht so. Und nicht so dicht vor der eigenen Haustür.

Jüngere Zuhörer machten ob dieser Zwiespältigkeit ihrem Unmut Luft. „Jetzt stellt doch endlich den Turm hin“, so ein genervter Zwischenruf, dem Applaus folgte. Ein weiterer meldete sich zu Wort und sagte: „Ich sehne den Tag herbei, an dem der Mast kommt“. Auch hier gab es Beifallsbekundungen. Letztendlich sagte Lehn zu, einen weiteren vorgeschlagenen Standort – 60 bis 70 Meter weiter am Ende der Schulstraße – auf seine Eignung prüfen zu lassen.