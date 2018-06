Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende auf einem Firmengelände in der Robert-Bosch-Straße die Scheibe der Fahrertür eines Fiat- Kleintransportes eingeschlagen und aus dem Inneren einen Feuerlöscher sowie aus dem Motorraum die eingebaute Zwölf-Volt-Batterie gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro, teilt die Polizei mit. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Stetten am kalten Markt, Telefon 07573/815, in Verbindung zu setzen.