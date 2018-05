Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat am Mittwoch Narren nach Stuttgart zum närrischen Staatsempfang eingeladen. Diese sind seiner Einladung in großer Zahl gefolgt.

Neben dem Narrenfreundschaftsring Schwarzwald-Baar-Heuberg waren auch Gruppen aus der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte (VSAN) mit dabei, darunter die Bockzunft aus Stetten am kalten Markt. VSAN-Präsident Roland Wehrle hielt die Rede vor dem neuen Schloss in Stuttgart und rügte den Ministerpräsidenten, da er in Aachen zum Ritter geschlagen worden ist. Die Narren aus dem Süden adelten ihren Ministerpräsidenten und erhoben ihn zum König.

Kretschmann fragte die Narren besorgt, ob sie denn mit dem Bus oder zumindest in Fahrgemeinschaften nach Stuttgart gekommen seien, da wieder aktueller Feinstaubalarm sei.

Roland Wehrle überreichte im Namen der VSAN eine Spende in Höhe von 2444 Euro für das Kinderhospiz in Stuttgart. Kretschmann machte daraus gleich einen runden Betrag von 3000 Euro. Wehrle hat der jungen Frau, die am Wochenende bei einem Umzug durch kochendes Wasser zu Schaden gekommen ist, alles Gute und eine rasche Genesung gewünscht und sie zur Verleihung der Narrenschelle und zum närrischen Empfang in Stuttgart im nächsten Jahr eingeladen.

Ministerpräsident Kretschmann lud im Anschluss alle Gäste zu einem Essen mit anschließendem Umtrunk in den Marmorsaal des neuen Schlosses ein.