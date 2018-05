Der Bundeswehrstandort in Stetten am kalten Markt wächst – und mit ihm der Bedarf an Betreuungsplätzen für die Kinder der Soldaten. Selbst leisten will die Kaserne die Betreuung aber nicht. Deshalb sucht man in Stetten nach einem Träger, der die Betreuung der Soldatenkinder übernimmt.

„Wir sind mehr als 3000 Soldaten hier, da ist der Bedarf schon hoch“, sagt Olaf Bülte vom Unterstützungspersonal des Standortältesten in Stetten, „mindestens 18 Plätze werden benötigt. Das können die Stettener Kindergärten nicht alles abfangen“.

Dem stimmt Stettens Bürgermeister Maik Lehn zu: „Unsere drei Kindergärten sind bis zum Anschlag voll.“ Man unterstütze die Bundeswehr, wo man könne, „aber Kinder von Soldaten, die ihren Erstwohnsitz nicht in Stetten haben, können wir leider nicht in unsere Kindergärten aufnehmen.“ Die Geburtenrate in Stetten sei dafür schlicht zu hoch. Dazu kommen derzeit 28 Soldatenkinder, die sich bereits auf die drei Kindergärten in Stetten verteilen. „Das bringt uns an unsere Kapazitätsgrenze.“ Die insgesamt knapp 180 Kindergartenplätze sind restlos belegt. Zum Teil gibt es Wartezeiten. „Wir sind dabei, eine Lösung zu finden“, sagt der Bürgermeister.

Eine Anfrage der Bundeswehr bei der Gemeinde Stetten, ob diese zusätzlich die Trägerschaft einer Kinderbetreuungseinrichtung in der Bundeswehrkaserne übernehmen würde, hat die Gemeinde aber abgelehnt. „Wir können das einfach nicht leisten“, sagt Bürgermeister Lehn. „Aber wir unterstützen natürlich gerne bei der Suche nach einem Träger und sind ständig mit der Bundeswehr und dem Landratsamt in Kontakt.“

Landkreisweit wird derzeit nach Interessierten gesucht, die bereit sind, einen sogenannten „Qualifizierungskurs für Tagespflegepersonen“ zu machen. In der Pressemitteilung der Koordinierungsstelle für Tageseltern Sigmaringen werden explizit Interessierte für „ein größeres Projekt in Stetten“ gesucht (siehe Infokasten). Auf Nachfrage beim Landratsamt heißt es vom dortigen Pressesprecher Tobias Kolbeck: „In Stetten ist der Bedarf an Tagespflegekräften besonders groß. Wir haben das Projekt der Bundeswehr deshalb in unsere Werbemaßnahme für den Qualifizierungskurs miteinbezogen.“ Der Landkreis selbst sei aber, was die Suche der Bundeswehr nach einem Träger für die Kinderbetreuung angeht, nur beratend tätig.

Stettens Bürgermeister Maik Lehn hofft, dass die Suche der Bundeswehr nach einem Träger bald Erfolg hat. Nachteile für die kommunale Kindergartenstruktur sieht er durch das geplante Angebot der Bundeswehr derweil nicht. „Die Geburtenrate in Stetten ist so erfreulich, dass ich mir über mangelnden Nachwuchs erstmal keine Sorgen mache.“