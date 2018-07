Über 100 Brandmeisteranwärter hat der Standortgruppenvorsitzende des VBB (Verband der Beamten der Bundeswehr), Ewald Hoffmann, zur einer Informationsveranstaltung im Standort Stetten auch namens der Bundeswehrfeuerwehr begrüßt. Jedes halbe Jahr kommen die Brandmeisteranwärter aus allen Teilen Deutschlands um die Grundlehrgänge in Stetten zu durchlaufen. Neben wichtigen Informationen gab Hoffmann den anwesenden Kollegen auch einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben im Verband. Hier sei es besonders wichtig, dass die jungen Kollegen über die Neuerungen in der Bundeswehr schnell und erschöpfend informiert würden. Ebenso wichtig wäre es, eine Hilfeleistung bei Problemen bereitzustellen und die jungen Beamten nicht im Regen stehen zu lassen. Begleitet wurde der Standortgruppenvorsitzende von seiner Kollegin Barbara Wendland und seinem Kollegen Dominik Fischer.