Vermutlich durch einen technischen Defekt hat ein Steuerungskasten am Montag, 18. Juni, gegen 14.30 Uhr in der Lagerstraße bei einem Einkaufsmarkt Feuer gefangen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, hat der Brand einen Sachschaden von rund 2000 Euro verursacht. Die Freiwillige Feuerwehr Stetten, welche mit 25 Mann ausrückte, konnte durch das rasche Löschen Schlimmeres verhindern, teilt die Polizei mit.