Noch nie haben so viele Frauen am Stettener Frauenlauf teilgenommen. 224 Läuferinnen traten im Rahmen des Stettener Oktobers den Start zum zehnten rein weiblichen Lauf an. Mit fast 100 Läuferinnen mehr als im vergangenen Jahr ist das mittlerweile etablierte sportliche Event zum kleinen Jubiläum geadelt worden. Damit hat es die Voraussage von Steffen Pfeiffer, Leiter des Arbeitskreises Stettener Oktober, übertroffen, der mit rund 200 Teilnehmerinnen gerechnet hatte.

Martina Traut vom Organisationsteam zeigte sich vom großen Zulauf überrascht und begeistert. Sie geht davon aus, dass sich die angenehme Atmosphäre, die in Stetten rund um den Lauf herrscht, herumgesprochen hat. Die Leistungen der Sportlerinnen werden gewürdigt, ihre Teilnahme mit kleinen Wohltaten und Geschenken belohnt – und obendrein können sie sich nach dem Lauf kostenlos von den Therapeuten der örtlichen Physiotherapiepraxis massieren lassen. Dazu kommt das Teilnahme-T-Shirt, das seit Anbeginn mit seinen jährlich wechselnden Sprüchen zu einem echten Kultstück geworden ist. Dieses Jahr zierte der Begriff „Schmuckstück“ das Shirt, das somit seinen Trägerinnen ihren besonderen Wert bescheinigt.

Beate Koch, die auf dem Bauernmarkt einen Stand mit Kunsthandwerk hat und seit Jahren beim Stettener Oktober dabei ist, bringt es so auf den Punkt: „In Stetten ist man nicht nur eine Nummer.“ Das sportliche Event, ausgerichtet vom TSV Stetten a.k.M., dem Skiclub Stetten und dem Wirtschaftsverbund, startete pünktlich um 10.30 Uhr am Knusperhäusle beim großen Spielplatz. Die Läuferinnen brachten eine Altersspanne von acht bis 81 Jahren auf die Listen. Damit unterstrichen sie das seit dem ersten Lauf geltende Motto „Dabei sein ist alles“. Das hatte die damalige Initiatorin des Laufs, Barb Jungk, ganz oben auf die Agenda gesetzt. Die Sportinstructerin, die nicht mehr in Stetten wohnt, hatte es sich allerdings nicht nehmen lassen, auch an diesem Lauf teilzunehmen. Sie gehört damit zu den sieben Frauen, die bisher alle zehn Läufe in Folge absolviert haben. Dafür wurden sie von den Verantwortlichen des Wirtschaftsverbundes mit einer kleinen Überraschung geehrt. Neben Barb Jungk waren dies Bettina Güttinger, Karin Mühlhans, Monika Neusch, Silvia Fuß, Andrea Marquart und Simone Rösch. Die älteste Teilnehmerin hieß Anna Koppig, die mit weiteren Sportkolleginnen des Frauenfitnesscenters aus Albstadt nach Stetten kamen. (sgr)