Bauer stürzt seine Familie ins Chaos

Einen großartigen Erfolg hat die Landjugend Storzingen mit ihrem Ostertheater am Sonntagabend in der Weckensteinhalle verbuchen können. In der brechend vollen Halle amüsierte sich das Publikum köstlich bei dem Bauernschwank von Erich Koch „Wenn der Hahn kräht auf dem Mist ...“.

In dem Dreiakter verliert Bauer Hans Trinkaus, gespielt von Benjamin Haug, beim Kartenspiel Haus und Hof an seinen Nachbarn Karl Huber, dargestellt von Valentin Löffler. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, hat er auch noch seine Frau Beate (Bettina Mors) verzockt. Die fällt ebenso wie ihr Tochter Karin aus allen Wolken, als sie erfährt, dass sie samt Hof in den Besitz des Nachbarn übergehen soll. Der im Vollrausch aufgesetzte Vertrag enthält jedoch die Klausel, dass, sollte der Verlierer Hans binnen dreier Tage nach dem Wettverlust sterben, die Vereinbarung unwirksam wird. Sprich, Haus und Hof bleiben im Besitz von Bäuerin Beate und Tochter Karin.

Erster Impuls der Hausherrin und von Magd Hanna Huscher (Rebecca Mors) ist nach der Mistgabel zu greifen, um den unseligen Zocker und Hausherrn ins Jenseits zu befördern. Da taucht jedoch Notar Hähnlein (hinreißend gespielt von Malte Wondrak) auf und stellt Hans’ Familie eine halbe Million Euro in Aussicht, wenn Hans sich zu seinem außerehelichen Sohn bekennt und diesen in seine Familie aufnimmt. Um an das Geld zu kommen, kann Hans also nicht ermordet werden, muss aber als verstorben gelten, damit Hab und Gut samt Beate nicht an Nachbar Karl fällt. Nicht nur Beate, die keine Ahnung von den außerehelichen Sperenzchen ihres Gatten hatte, schnappt nach Luft, als der Spross von Hans’ Liebschaft auftaucht. Der heißt nämlich Didi Dattel, ist schwul und trägt das mit lasziven Gesten und roten Handtäschchen ungeniert zur Schau. Marcel Haug überzeugt in dieser Rolle beeindruckend, schafft er es doch, das Klischeehafte mit der Komik trotz aller Überspitzung so zu verbinden, dass Homosexualität nicht herabgewürdigt erscheint, der Zuschauer aber unbeschwert darüber lachen kann.

Um das Chaos komplett zu machen, erscheint noch ein Kind, das seinen Vater sucht. Die überdrehte Vroni Schlupfloch mit der riesigen Hornbrille bekommt durch Bianca Hermann eine ordentliche Prise Hyperaktivität mit und verwirrt die ohnehin schon verfahrene Situation vollends. Das von ihrer Mutter hinterlassene Erbstück trägt der herumhüpfende Irrwisch in Form einer Unterhose mit sich herum, anhand derer Vroni ihren Vater ausfindig machen will. Und dann ist da noch Nico Huber, der Sohn des Nachbarn, der in des Bauern Töchterlein Karin verschossen ist. Vertuschungen, Lügen und prekäre Sachverhalte bringen die beiden Liebenden in die missliche Lage, sich als Geschwister zu wähnen, was zu großem Kummer führt. Camilla Wondrak glänzt in der Rolle der Karin mit schauspielerisch überzeugend dargestellten tränenreichem Seelenschmerz, was für eine Laiendarstellerin wirklich bemerkenswert ist. Das Stück bedient auf äußerst unterhaltsame Weise alle nur denkbaren Klischees bezüglich Bauern, Schwaben, Männern und Frauen. Wer wissen will, wie sich die nachbarlich-familiäre Gemengelage auflöst, hat an den kommenden Wochenenden Gelegenheit dazu.