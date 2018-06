Mit Wasserwerfern, Spezialkräften und einem eigens dafür geschaffenen „Bock-Abwehr-Kommando“ hat die Garnison Stetten am kalten Markt am Schmotzigen Donnerstag versucht, des Ansturms der riesigen Bockherde Herr zu werden. Genützt hat das ganze Aufgebot nichts. Mit scharfen Hufen und hartem Gehörn überrannte die außer Rand und Band geratene Horde die kampfbereiten Soldaten, die einem solchen Angriff aber nicht gewachsen waren.

Auch das Stettener Rathaus erlitt das gleiche Schicksal, obwohl Bürgermeister Maik Lehn und seine Mitarbeiter – als Piraten verkleidet – versuchten, die Böcke zu beeindrucken. Auch kräftige Sturmböen halfen den Rathauskorsaren nicht, die Bastion zu halten.

Der Wind machte allerdings dem Jahrgang 1997 zu schaffen: Die 20-Jährigen, deren Aufgabe es ist, den Narrenbaum zu stellen, mussten sich sehr anstrengen, das Wahrzeichen der närrischen Machtübernahme aufzustellen. Doch Bockstätter Narren weht so schnell kein Sturm um, zumal die Sonne von einem fast blauen Himmel lachte und die Temperaturen den Frühling ahnen ließen. Da machte der närrische Kalte Markt auf dem Schlossplatz, den Lehn in „Bock-Mäh-Platz“ umbenennen will, umso mehr Spaß. (sgr)