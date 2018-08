Hochbetrieb hat wieder beim Backtag des Frohnstetter Albvereins rund um das Vereinsheim im alten Rathaus an der Hilb gehrrscht. Schon eine Viertelstunde vor dem offiziellen Beginn des Verkaufs hatten sich die ersten Gäste vor der Backstube eingefunden, um vor dem großen Ansturm die ersten lecker duftenden Speckdinnetle und die ersten knusprigen Holzofenbrote zu erstehen.

Bevor es soweit war, hatten Vertrauensmann Wolfgang Seßler und sein eingespieltes Backteam aber schon jede Menge Schweiß vergossen um die beiden alten historischen Holzbacköfen anzuheizen und auf die richtige Temperatur zu bringen. Seßler, zugleich Backchef, hatte gar sein Nachtlager in der Backstube aufgeschlagen um das Befeuern der Öfen stets im Auge zu behalten. Gegen 3 Uhr in der Nacht waren dann die ersten Backhelfer dazugestoßen.

Reinhold Oswald, der „Herr des Teiges“ wachte höchstpersönlich mit Argusaugen darüber, dass seine Knetmaschine die Grundlage jedes guten Brotes in der richtigen Konsistenz und Menge lieferte. Insgesamt verbrauchten die fleißigen Bäcker an die 100 Kilogramm Mehl für das Backen der Brote und der Dinnetle.

Als die Öfen schließlich die Idealtemperatur von 240 Grad erreicht hatten, wurden die ersten Brote eingeschoben und ausgebacken, insgesamt etwas über 100 Stück in zwei verschiedenen Größen. Bald füllte sich die kleine Backstube mit weiteren Helferinnen, die mit flinker Hand den Teig für die Dinnetle formten und mit Zutaten belegten. „Wir sind ein eingespieltes Team, bei dem jeder Handgriff sitzt“, so Erika Bantle, die für die Koordination bei den Dennetle verantwortlich zeichnete. Für das Belegen der Fladen wurden insgesamtneun Kilogramm Speck, jeweils 15 Kilogramm Schmand und Zwiebeln sowie sechs Kilogramm Käse verwendet.

Als die ideale Backtemperatur von 300 Grad erreicht. war, wurden laufend die fertigen Dinnetle in großen Brotkörben in den Verkaufsraum getragen wo schon viele auf die knusprigen Köstlichkeiten warteten. Insgesamt wanderten so knapp 500 Dinnetle an diesem Tag über die Theke. Ein mancher konnte dem verführerischen Duft wohl nicht widerstehen und verspeiste sein Dinnetle direkt vor dem Rathaus, wo der Albverein Tische aufgestellt hatte.