Eine 36-jährige Fiat-Fahrerin ist am Donnerstag gegen 12 Uhr bei Glätte ins Schleudern geraten. Die Frau war auf der Landesstraße 218 von Stetten am kalten Markt in Richtung Storzingen unterwegs, berichtet die Polizei. Der Fiat rutschte in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn, dabei entstand Sachschaden von rund 7000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.