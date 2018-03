Der ehemalige baden-württembergische Kultusminister und jetzige SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Andreas Stoch, hat am Freitagnachmittag das Schulzentrum Stetten am kalten Markt besucht. An der Gemeinschaftsschule fand ein Tag der offenen Tür statt, zu dem zahlreiche Eltern und angehende Fünftklässler gekommen waren. Seit dem Schuljahr 2012/13 gibt es die Gemeinschaftsschule in Stetten, sie war eine der ersten in Baden-Württemberg.

In der Mensa begrüßte Schulleiter Klaus Flockerzie die Anwesenden: Der CDU-Landtagsabgeordnete Klaus Burger, Stettens Bürgermeister Maik Lehn und der ehemalige Schulleiter Hans-Jörg Kraus waren unter den Gästen. Flockerzie lobte, dass die Stettener Verwaltung sowie die Gemeinde- und Ortschaftsräte „wie eine Mauer“ hinter dem Schulzentrum stehen würden. Die Gemeinde Stetten als Schulträger investiere viel Geld in den Bildungsstandort. Das Schulzentrum habe eine große Strahlkraft, so seien zu dem Tag der offenen Tür auch Eltern und Schüler aus der Verwaltungsgemeinschaft Winterlingen-Straßberg gekommen. Zum Schuljahresbeginn soll wohl die lang ersehnte Schulbuslinie zwischen Winterlingen und Stetten an den Start gehen.

Es gebe mittlerweile mehr als 300 Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg, die rund 50 000 Schüler besuchen, berichte Flockerzie. Er appellierte an die Politik, die Gemeinschaftsschulen weiterhin mit Fördergeldern zu unterstützen. Der Investitionsstsau an manchen Schulen sei gewaltig: „Die Schulträger brauchen Fördergelder aus Berlin.“

Andreas Stoch: „Ländlicher Raum braucht gute Schulen“

Der Ex-Kultusminister Stoch sagte, dass die Gemeinschaftsschule eine verhältnismäßig neue Schulart in Baden-Württemberg sei – sie feiere ihren fünften Geburtstag. „Aus meiner Sicht ist sie eine zwingende Notwendigkeit“, sagte Stoch. An ähnlich großen Standorten wie Stetten mussten in der Vergangenheit zahlreiche Schulen schließen, da es an Schülern mangelte. „Auch der ländliche Raum braucht gute und starke Schulen.“ Stoch dankte den Akteuren vor Ort, die damals die Stettener Realschule in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt haben und so den Fortbestand des Bildungsstandorts gesichert haben. „Die Schule hat eine ganz große Bedeutung für den Standort und das Umland.“ Das Besondere sei, dass hier das einzelne Kind in den Mittelpunkt der Arbeit der Lehrer gestellt werde.

Die Entscheidung, auf welche weiterführende Schule die eigenen Kinder geschickt werden, sei eine sehr schwierige, sagte Stoch an die Adresse der anwesenden Eltern: „Nutzen Sie heute den Tag der offenen Tür, stellen Sie Fragen – auch an die Schüler. Helfen Sie mit, dass Stetten am kalten Markt auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten so eine tolle Schulgemeinschaft hat.“

Der Landtagsabgeordnete Klaus Burger sagte, dass die Stettener Gemeinschaftsschule für „Lernen auf höchstem Niveau“ bekannt sei. „Ich halte sie für eine besondere Schule.“ Das pädagogische Konzept sei passgenau auf den Standort Stetten zugeschnitten. Burger lobte das Kollegium. „Die Gemeinschaftsschule hat eine besondere Ausstrahlung, sie ist eine gute Schule.“ Die Gemeinde tue alles Mögliche, um das Weiterkommen der Schule zu sichern.

Die Eltern und Schüler erwartete beim Tag der offenen Tür ein umfangreiches Programm, um die Gemeinschaftsschule kennen zu lernen. In vier Gruppen wurden die Kinder durch die Gebäude geführt. Auch Schüler der Gemeinschaftsschule standen als Gesprächspartner bereit. Lehrer und der Schulsozialarbeiter Tobias Buck erläuterten die einzelnen Fächer, Konzepte und Projekte.

Britta Niester aus Hausen im Tal hatte den Tag der offenen Tür genutzt, um die Schule ihres Sohnes – er besucht die siebte Klasse – besser kennen zu lernen. „Das Konzept ist gut, aber es ist extrem vom Kind abhängig, wegen des vielen selbständigen Lernens“, sagte sie.