Andreas Kupka (Foto: Primion) ist ab sofort neuer CEO bei der Primion Technology AG. Der 47-Jährige gilt als exzellenter Kenner der Branche. In den vergangenen 25 Jahren war er in verschiedenen namhaften Unternehmen der Branche in leitender Position tätig. Kupka hat sich vor allem durch die Gründung und den Aufbau des Abus-Security Center in Augsburg einen Namen gemacht. Seit 2011 war er als Executive Vice President bei der EVVA Sicherheitstechnologie in Wien verantwortlich für die Bereiche Vertrieb, Marketing und Produkte. Andreas Kupka tritt die Nachfolge von Horst Eckenberger an, der das Unternehmen Ende Februar verlassen hatte. In der Zwischenzeit hatte Jorge Pons interimsweise das Amt des CEO mit übernommen. Der Aufsichtsrat der primion Technology AG hat die Belegschaft jetzt aktuell über die Personalie informiert und dem neuen CEO seine volle Unterstützung zugesichert.