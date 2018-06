Wanderer finden ab sofort ein großzügig dimensioniertes Insektenhotel an der Frohnstetter Albvereinshütte im Schmeiental vor. Es bietet vielen Insekten wie Hummeln, Wildbienen, Käfern und Ameisen einen Platz zum Nisten. Konrad und Reinhold Oswald vom Frohnstetter Albverein haben rund 40 Arbeitsstunden in das Bauwerk investiert, um Besuchern einen Einblick in die Lebensweise der Insekten zu ermöglichen. (kpn)