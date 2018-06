Bei der Hauptversammlung von Stettens größtem Verein, dem TSV, ist der Vorsitzende Hans-Joachim Lehmann für ein Jahr wiedergewählt worden. Ebenso Harald Horn als Schriftführer sowie der Pressewart Florian Pepke. Neu in der Vorstandschaft ist Elise Pepke, die ab sofort den neu geschaffenen Posten der Mitgliederverwalterin bekleidet.

Wie Lehmann ausführte, hat der 104 Jahre alte Verein mit Stand Mai dieses Jahres 1326 Mitglieder. Davon sind 658 aktive und 668 passive Mitglieder, die wiederum unterteilt sind in 636 weibliche und 692 männliche. 418 Mitglieder sind Kinder und Jugendliche. Da laut Satzung pro 250 Mitglieder je ein Beisitzer zu wählen ist, hatte die Versammlung mit Stefan Feuerstein, Manuel Steeger, Wolfgang Manz, Carmen Halder, Rene Stegmeyer und Andreas Pepke sechs Beisitzer zu wählen.

Das Jahr 2017 sei das Jahr des Ehrenamtes gewesen, betonte der Vorsitzende. Mancherorts habe sich das Ehrenamt in den Vereinen, wie auch im TSV, nicht die Anerkennung und Unterstützung sichern können, die es verdient gehabt hätte. „Wie sonst ist es zu erklären, dass einem potentiellen neuen Vorsitzenden abgeraten wurde, so ein Amt zu übernehmen?“, sagte der sichtlich verärgerte Lehmann.

Insgesamt bewertete er das vergangene Vereinsjahr als positiv. Erfreulich sei auch, dass der Gemeinderat das neuestes Bauvorhaben, den Bau einer Doppelgarage als Gerätelager verbunden mit einem darüber liegenden Imbissstand, wohlwollend unterstützt und genehmigt habe. „Wir warten nun auf die Baufreigabe vom Landratsamt.“

Außerdem nutze die Stettener Gemeinschaftsschule seit Herbst vergangenen Jahres im Rahmen des Sportunterricht das Fitness- und Gesundheitszentrum (FGZ). Die Schulleitung habe in einem Dankschreiben zum Ausdruck gebracht, dass dies für Lehrkräfte und eine unglaubliche Bereicherung darstelle. „Der Schulleiter hat dem TSV zu dieser Einrichtung gratuliert“.

Derzeit trainieren 429 Mitglieder in dem seit drei Jahren bestehenden FGZ, informierte der Leiter des GSZ, Mathias Gabler. Das seien 45 Personen mehr als zum Zeitpunkt der letzten Hauptversammlung. Das Altersspektrum reiche von 16 bis 82 Jahren. „Die Entwicklung ist also weiterhin durchweg positiv“, beurteilte er den Stand der jüngsten Abteilung des TSV. Derzeit umfasse das FGZ-Team zwölf Trainer sowie sechs Personen als Aufsichts-/Betreuungspersonal. Elf der zwölf Trainer haben die Ausbildung zum DTB-Trainer Gerätefitness durchlaufen, wobei ein Trainer bereits in Besitz einer Fitness-Trainer-Lizenz war, so Gabler weiter.

Um das vereinseigene Fitnessstudio mit Blick auf die nächsten Jahre weiterhin so erfolgreich auszurichten, sei der Verein über kurz oder lang auf weitere Unterstützung, sei es als Kursleiter, Trainer, Thekenkraft oder Reinigungskraft angewiesen. „Wer Interesse hat, sich irgendwie im FGZ einzubringen, kann sich jederzeit gerne mit uns in Verbindung setzen“.

Hauptkassierer Eric Lehmann legte einen umfangreichen Kassenbericht mit positivem Ergebnis vor. Sein Zahlenwerk belegte wieder einmal eindrücklich, dass ein solcher Verein Summen in der Größenordnung eines mittleren Betriebs zu bearbeiten hat.

Bürgermeister Maik Lehn, der die Entlastung vornahm, drückte der Vereinsführung Respekt und Anerkennung für deren vielfältiges Engagement aus.