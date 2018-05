Die Truppenübungsplatzkommandantur Heuberg hat am vergangenen Wochenende wieder zu einer militärgeschichtlichen Führung über den Truppenübungsplatz eingeladen. Hauptmann Michael Behmann, stellvertretender Truppenübungsplatzkommandant, informierte die Teilnehmer über die besonderen Anlagen und spezielle Ausbildungsbereiche des Platzes. Diese Gelegenheit, sich gefahrlos und informativ auf das 4790 Hektar große militärische Gelände zu begeben, ist von rund 40 Personen der Region angenommen worden.

Die Besucher wurden mit dem Bus über das Gelände geführt, nur an manchen Stellen durfte das Gefährt verlassen werden, wie beispielsweise bei der Barbaragrotte oder dem neuen Sprengplatz „Spitalwäldle“. Während der Fahrt zu den einzelnen Ausbildungsbereichen gab Michael Behmann einen geschichtlichen Überblick über die Entstehung und den Werdegang des über 100 Jahre alten Truppenübungsplatzes.

In den Jahren 1910 bis 1916 wurde der erste Truppenübungsplatz Heuberg für das XIV. badische Armeekorps errichtet. Das sogenannte „Lager Heuberg“, der älteste Teil der Stettener Kasernenanlage, ist im Jahr 1916 fertiggestellt worden und hatte ursprünglich eine Kapazität für mehr als 6000 Soldaten und rund 2000 Pferde.

Behmann machte die Gäste bei der Fahrt durch diesen Bereich auf Gebäude aufmerksam, die einst als Pferdeställe dienten und bis heute an der Fassade Ringe aufweisen, an denen die Vierbeiner angebunden worden sind. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegss war der Truppenübungsplatz mit dem Lager Heuberg Übungs-, aber auch Aufstellungsort vieler Einheiten und Verbände. Nach dem Krieg gehörte der Heuberg zur entmilitarisierten Zone und wurde bis 1933 zivil genutzt. Unter anderem existierte hier ein Kindererholungsheim.

Das dunkle Kapitel in der Geschichte des Heubergs begann mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten, die im März 1933 ein sogenanntes „Schutzhaftlager“, sprich Konzentrationslager, einrichteten und mehr als 3500 Menschen inhaftierten. Diese Geschehnisse konnten die Teilnehmer beim anschließenden Besuch des Militärgeschichtlichen Museums im Gebäude 73, der ehemaligen „kaiserlichen Offiziersspeiseanstalt“, besichtigen. Oberleutnant a. D. Markus Klotz hat hier im Laufe seiner Dienstjahre viele Artefakte zusammengetragen, die die Geschichte des Übungsplatzes überaus anschaulich machten. Ab 1934 wurde der Platz durch die Wehrmacht für deren militärische Zwecke genutzt. Besonders ragt hier die Geschichte der „Natter“ hervor. Die erste bemannte senkrecht startende Rakete ist hier auf dem Truppenübungsplatz noch im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs entwickelt und gestartet worden. Wegen des einsetzenden Regens konnte der Startplatz der „Natter“ nicht mehr besucht werden, doch der Nachbau der Ein-Mann-Rakete konnte von den Besuchern im Museum bestaunt werden.

Im April 1945 befreiten französische Truppen den Standort Stetten und den Truppenübungsplatz, der unter französischer Verwaltung blieb, bis das Gebiet im Januar 1960 an die Bundeswehr übergeben wurde. So wurde Stetten durch die Einrichtung einer Standortverwaltung und die Verlegung der damaligen Panzerjägerkompanie 290 und des Panzerbataillons 294 zur Bundeswehrgarnison. „Heute wird der Truppenübungsplatz Heuberg durch Bundeswehr, Bundesgrenzschutz, Polizei, Zoll und THW zur Ausbildung ihres Personals genutzt“, so Behmann.

Besonderes Interesse zeigten die Besucher für die Sprengplätze, die laut Behmann nach EU-Richtlinien gebaut werden müssen. Bei dem noch in Bau befindlichen Sprengplatz in der Nähe von Heinstetten erläuterte Behmann den Aufbau einer solchen Anlage. Acht Meter tief ausgeschachtet, mit mehreren Lagen Abdichtungsmaterial versiegelt, mit einer Entwässerungsanlage versehen und mit Spezialschotter aufgefüllt: Das seien nur einige Elemente, die verhindern sollen, dass Rückstände von Sprengmaterialien ins Grundwasser gelangen. Diese Sprengplätze würden nicht gebaut werden, „weil wir Spaß daran haben, Explosivkörper hochgehen zu lassen“, sagte Behmann. Vielmehr sollen hier Kampfmittelbeseitiger üben, Sprengkörper zu entschärfen, sie also ohne Explosion unschädlich zu machen. (sgr)