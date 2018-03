Mit dem jüngsten Spatenstich am Dienstag hat Bürgermeister Maik Lehn den Startschuss für die Erschließung des dritten Bauabschnitts an der Europastraße gegeben. 13 Bauplätze sollen hier entstehen, auf mehreren davon werden Doppelhäuser gebaut, denn die Nachfrage nach Baugrund in der Heuberggemeinde ist nach wie vor groß.

„Willy-Brandt-Weg“ heißt die neue Straße, die wie die Zufahrten zu den benachbarten Neubaugebieten, „Konrad-Adenauer-Weg“ (erster Bauabschnitt) und „Theodor-Heuss-Weg“ (zweiter Bauabschnitt) zu Ehren großer deutscher Politiker benannt worden ist. Wie der Bürgermeister in der Septembersitzung angekündigt hatte, ist die Verwaltung schon früh in die Ausschreibung gegangen, was sich nun ausgezahlt hat, denn wie Geschäftsführer Michael Stingel von der gleichnamigen Straßenbaufirma sagte, sind die Auftragsbücher bei allen Baufirmen übervoll. „Jetzt geht fast nichts mehr.“ Dass sich das auf die Preise niederschlagen wird, liegt auf der Hand, doch keiner der Anwesenden wollte sich dazu äußern.

Werdegang der Neubaugebiete

Ermilio Verrengia, Leiter des Finanz-, Bau- und Liegenschaftsressorts im Stettener Rathaus, und der Bürgermeister umrissen noch einmal den Werdegang der Neubaugebiete entlang der Europastraße. Nachdem Mitte/Ende Januar der bestehende Baumbestand gefällt und fast gänzlich aufgearbeitet wurde, wird diese Woche mit der Einrichtung der Baustelle begonnen. Die Erschließungsarbeiten sollen bis Ende Juli 2018 abgeschlossen sein, sodass anschließend mit der Bebauung der 13 Grundstücke begonnen werden kann.

Der Gemeinderat wird in seiner öffentlichen Sitzung am 26. Februar den Bauplatzpreis für die Grundstücke, die in einer Größe von 465 und 721 Quadratmetern angeboten werden, festlegen. Acht Baugrundstücke seien zwischenzeitlich fest zugesagt, andere von Interessenten angefragt. „Es gibt aber nach wie vor freie Grundstücke, sodass Bauwillige und Interessenten sich direkt mit mir in Verbindung setzen können“, sagte der Schultes.

Verrengia machte darauf aufmerksam, dass es, bedingt durch die Erschließung des Neubaugebietes, im Bereich der Europastraße 2 zu einer Straßensperrung bis zum 9. März kommen wird. Denn in diesem Bereich der Europastraße müssen die Anschlüsse an die bestehenden Leitungen installiert werden. Witterungsbedingt könne es aber sein, dass die Straßensperrung auch über diesen Termin anhält. Die Umleitungsstrecke führt über die Hegau- in die Hardtstraße, so Bürgermeister Lehn. Das werde am Donnerstag auch so im Amtsblatt stehen.

Preis steht noch nicht fest

Der Bauabschnitt zwei mit dem Konrad-Adenauer-Weg – der Spatenstich erfolgte im April 2016 – konnte zwischenzeitlich abgeschlossen werden und wird in der kommenden Gemeinderatssitzung zur Abrechnung vorgelegt. Der bisherige Bauplatzpreis im ersten Bauabschnitt (Theodor-Heuss-Weg) betrug 59 Euro und im zweiten Bauabschnitt 64 Euro pro Quadratmeter. Der Preis für den dritten Abschnitt wird, wie oben erwähnt, in der kommenden Sitzung festgelegt. Verrengia teilte mit, dass im zweiten Bauabschnitt aktuell noch drei Bauplätze frei sind, davon sind zwei Plätze fest reserviert.