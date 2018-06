19-Jähriger fährt Grabsteine um

Ein 19-jähriger Autofahrer ist in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Ortsdurchfahrt von Spöck bei Ostrach mit seinem Fahrzeug gegen Grabdenkmale auf dem Ausstellungsgelände eines Steinmetz-Betriebs geprallt.

Nach Polizeiangaben wurden bei dem Unfall vier Insassen verletzt, zwei von ihnen schwer. Der 19-jährige Fahrer eines Volvo war gegen 2.30 Uhr von Denkingen in Richtung Ostrach unterwegs. In einer Linkskurve am Ortsausgang von Spöck kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr den Bordstein und fuhr auf das Ausstellungsgelände des Steinmetzes. Dort stieß er gegen mehrere Grabdenkmale, bevor das Fahrzeug zum Stehen kam. Polizeiangaben zufolge ist die Unfallursache noch unklar.

Vorne im Auto saß eine Beifahrerin im Alter von 19 Jahren, im hinteren Teil des Wagens eine 18-jährige Frau und ein ebenfalls 18-jähriger Mann. Neben der Polizei war ein Rettungswagen, der Notarzt und die Feuerwehr im Einsatz.

Alle vier Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr musste Zeugenaussagen zufolge unter anderem eine Ölspur beseitigen. Den Schaden am Volvo gibt die Polizei mit 3000 Euro an. Der Schaden an den Grabsteinen sei noch nicht ermittelt, die Polizei geht aber von einem Betrag von mindestens 5000 Euro aus. Dort hatte der Unfall das Ausstellungsgelände teilweise in ein Trümmerfeld verwandelt.

