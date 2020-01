Zwei Klassiker: Waldbühne spielt in neuer Saison „Die kleine Hexe“ und „Die Feuerzangenbowle“

Bei der gut besuchten Hauptversammlung der Waldbühne hat der Verein die neuen Stücke verkündet: Mit „Die kleine Hexe“ als Kinderstück und „Die Feuerzangenbowle“ für die Erwachsenen, wollen die Akteure wieder die Zuschauer begeistern. Auch bei den Eintrittspreisen hat der Verein Änderungen beschlossen.

Waren diese bisher beim Erwachsenen- und Kinderstück ähnlich, sind sie künftig gestaffelt: Für das Erwachsenenstück werden nun 13 Euro statt bisher elf Euro für Erwachsene fällig. Ermäßigte Besucher zahlen künftig elf statt zehn Euro und für Kinder fallen neun statt bisher sieben Euro an. Im Kinderstück staffelt sich der Preis wie folgt: Zwölf Euro für Erwachsene, zehn Euro für ermäßigte Gäste und 7,50 Euro für Kinder. Weiterhin, teilt der Verein mit, wird es auch Familienkarten für zwei Erwachsene und zwei Kinder für 39 Euro im Erwachsenenstück und 36 Euro im Kinderstück geben.

Neben diesem Ausblick stand auch ein Rückblick auf der Tagesordnung. Schriftführerin Nadja Kiesewetter berichtet über ein gelunges Jahr im Hinblick auf die Zuschauerzahlen. Mit insgesamt 16 809 Besuchern habe das zweitbeste Ergebnis der bisherigen Spielsaisonen erreicht werden können, sagte sie. 10 116 Theaterbesucher in 15 Vorstellungen besuchten „Michel in der Suppenschüssel“ und in elf Vorstellungen kamen 6693 Zuschauer und erlebten die Abenteuer des 100-Jährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand.

Für das Winterstück „Anne Frank“, das die Jugendlichen der Waldbühne unter der Leitung von Kiesewetter komplett selbst erarbeiten, konnte sich das Ensemble über die Nominierung für den Lamathea freuen, ein Staatspreis, der alle zwei Jahre vom Ministeirum für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg vergeben wird. In der Kategorie Kinder- und Jugendtheater hatte sich die Gruppe gegen 25 andere Bewerber durchgesetzt und den zweiten Platz gewonnen, teilte Kiesewetter mit.

Auf die Veränderungen und Investitionen in 2019 ging derVorsitzende des Vereins, Walter Kordovan ein. Mit einem finanziellen Aufwand von 35 000 Euro wurden der Schminkraumanbau fertiggestellt, die Fassaden neu gestrichen und der Soufleurraum neu hergerichtet. Ein Teil des Geldes floss außerdem in die Technik. Im Jahr 2020 sollen in die Kulissenkonstruktion, die Stromzuleitung und in ein Buchungsprogramm Kapital eingesetzt werden.

Auch für die Mitglieder gab es einiges zu berichten. Sowohl im Kinder- als auch im Erwachsenenstück gibt es nämlich es einen Wechsel in der Regie. Madeleine Gasser, Sarah Stebich und Tobias Droxner mit Regieassistentin Helena Pfäffle werden ab dieser Saison die Kinder und Jugendlichen leiten und somit Karin Maichle und Alex Speh ablösen. Mit Fabian Felbick hat der erfahrene Joachim Link, bisher Produktionsleiter, einen Neuling für die Regie der Erwachsenen an seiner Seite.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Anspassung des Mitgliedbeitrages für die Vereinsmitglieder. Der Mitgliedsbeitrag für Passive wird auf 30 Euro und für Fördermitglieder auf 15 Euro erhöht. Die Beitragspreise für aktive Mitglieder bleiben wie bisher bei 6 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Jugendliche.

Neben den Zahlen ging es auch ums Personal. Bei der Versammlung musste der gesamte Vorstand neu gewählt werden. Nur auf zwei Posten gab es eine Änderung: Alex Speh trat als zweiter Vorsitzender zurück, bleibt aber weiterhin Pressewart. Harald Hahn stellte seinen Posten als Kassier zur Verfügung. Für beide Funktionen konnten schon im Vorfeld neue Kandidaten gefunden werden. Johannes Buhlert wurde einstimmig zum zweiten Vorstand und Melanie Stebich zur neuen Kassenwartin gewählt. Walter Kordovan als Vorsitzender, Nadja Kiesewetter als Schriftführerin und Joachim Link als Produktionsleiter sowie die Kassenprüfer Sabine Maier und Franz Speh bleiben in ihren Ämtern. Auch bei den Beisitzern gab es einen Wechsel: Harald Hahn, Dominik Hadasch, Fabian Felbick, Jack Speh, Johannes Thiel, Andi Beiter und Madeleine Gasser sowie Michael Holzhauer sind als Beisitzer gewählt worden. Zu bestätigen hatte die Hauptversammlung die Jugendleiter Eva Stebich und Adrian Pfäffle.

Der Posten des Bühnenmeisters blieb auch bei dieser Wahl unbesetzt. Stattdessen gibt es eine Bühenbauplanungsgruppe, bestehend aus Walter Kordovan, Jörg Grunicke, Joachim Link, Ingo Ponti und Peter Wolf.

Eine besondere Ehre sei es, wie er sagt, für Marcus Joss, Vizepräsident des Landesverbandes der Amateurtheater, sechs Mitglieder für insgesamt 180 Jahr Mitgliedschaft zu ehren. Die Ehrung des Bundesverbandes für 25 Jahre durften Fabian Badouin, Nadja Kiesewetter, Christine Kordovan und Sabine Maier in Form der silbernen Ehrennadel und Urkunde entgegenehmen. Schon 40 Jahre der Waldbühne verbunden sind Ulrike Kordovan und Joachim Link. In vielflältigen Positionen haben beide sich mit Leidenschaft und Liebe der Waldbühne verschrieben, so Joss.