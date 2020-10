Sachschaden in Höhe von geschätzten 30000 Euro ist bei einem Unfall auf der B 32 zwischen Sigmaringendorf und Scheer entstanden. Kurz vor Scheer ist der Unfallverursacher am Freitag gegen 14 Uhr mit seinem Auto aus bislang nicht geklärter Ursache in der dortigen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen und stieß hierbei seitlich mit dem entgegenkommenden Wagen zusammen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.