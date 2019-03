Zollern übernimmt 22 Nachwuchskräfte

Laucherthal (sz) - Erfolgreich: Zum Abschluss ihrer Ausbildung haben die Ausbildungsverantwortlichen von Zollern 22 jungen Männern und Frauen, die in den Werken Herbertingen und Laucherthal ihre Ausbildung erfolgreich durchlaufen haben, gratuliert.

Die Nachwuchskräfte wurden in insgesamt fünf Ausbildungsberufen und zwei Studiengängen ausgebildet. Eine Besonderheit ist dabei die Ausbildung nach dem Ulmer Modell, die bei Zollern nach viereinhalb Jahren mit dem Bachelor of Engineering Maschinenbau, mit integrierter Ausbildung zum Industriemechaniker, endet.

Mit der Note ‚sehr gut‘ schlossen Gießereimechaniker Felix Laux, die Industriemechaniker nach dem Ulmer Modell, Kilian Heißel und Marcel Mohn, sowie Daniel Glökler, Felix Metzger und Mathias Zimmerer, alle drei Bachelor of Engineering, ihre Ausbildung und ihr Studium ab. Sie freuten sich über eine Weiterbildungsprämie in Höhe von jeweils 1000 Euro. Mit Felix Laux, Kilian Heißel und Marcel Mohn stellt Zollern erneut drei Kammerpreisträger, die von der IHK Bodensee-Oberschwaben für sehr gute Ausbildungsleistungen geehrt werden. In seiner Rede im Rahmen der traditionellen Lossprechungsfeier ermunterte Alfons Venturino, stellvertretender Betriebsrat, die Absolventen, die Chance zu nutzen, ihren beruflichen Horizont nach und nach zu erweitern. „Die Ausbildungsmeister im Ausbildungszentrum und die Ausbildungsbeauftragten in den Fachabteilungen vermitteln mit großem Engagement Kenntnisse, die nach der Ausbildung in den Fachabteilungen sehr geschätzt sind“, so Venturino. Das Lernen höre aber nach der Gesellenprüfung nicht auf.

Der Leiter des Ausbildungszentrums, Joachim Schalong, formulierte dies so: „Sie müssen künftig weiter lernen und dafür wünsche ich Ihnen ein glückliches Händchen und viel Erfolg bei Ihren zukünftigen Aufgaben.“

Zur Ausbildung bei Zollern erklärt Personalreferentin Bettina Sauter: „Mit der richtigen Mischung aus Theorie und Praxis, unserem eigenen Ausbildungszentrum und der guten Zusammenarbeit mit den Berufsschulen und Hochschulen, bereiten wir unsere Nachwuchskräfte sehr gut auf ihre weitere berufliche Laufbahn vor“. Laut Sauter sind neben den fachlichen Inhalten der Spaß an der Arbeit und die gute Gemeinschaft wichtige Faktoren bei der Ausbildung. Allen 22 Nachwuchskräften konnte eine Stelle in einer Fachabteilung angeboten werden.