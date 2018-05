Karten für beide Inszenierungen können weiterhin im Internet reserviert oder gekauft werden, der telefonische Vorverkauf unter der Telefonnummer 07571/3520 ist zudem ab sofort an allen Werktagen von 18 bis 20 Uhr besetzt. Dornröschen feiert am 16. Juni um 20 Uhr Premiere, Robin Hood folgt drei Wochen später am 7. Juli um 20.30 Uhr.