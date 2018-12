Unter dem Motto „Winterwunderwelt“ hat am Samstag in der weihnachtlich geschmückten Donau-Laucherthalle die Jahresturnschau der Abteilung Turnen des TSV Sigmaringendorf-Laucherthal stattgefunden. Mehr als 100 Kinder und Jugendliche zündeten mit ihren Trainern auf der Bühne ein Feuerwerk der Turnkunst und zeigten, dass der TSV auch im Nachwuchsbereich auf festen und sehr durchtrainierten Füßen steht.

„Ich bin so stolz und freu mich mega“, zeigte sich Abteilungsleiterin Sandra Leibold begeistert von den vielen Akteuren auf der Bühne, aber auch von den vielen Gästen im Saal. Viel Vorbereitung und unzählige Stunden Training steckten in der Bühnenshow, die von Kindern ab einem Jahr bis zum jungen Erwachsenenalter dargeboten wurde. Wärend bei den ganz kleinen Turnern der Spaß an der Bewegung im Fokus stand und sie erste Bühnenerfahrung sammelten, zeigten die großen Turner atemberaubende Pyramiden oder Saltos, die dem Publikum oft ein erstauntes Raunen und spontanen Applaus entlockten.

Die vierjährige Amelie saß mit der fünfjährigen Hope und vielen anderen Kindern auf den Bänken vor der Bühne. Sie fieberten ihrem Auftritt entgegen. „Ich bin ein Piratenmädchen“, erklärte Amelie und Hope ergänzte selbstbewusst: „Ich bin eine Piratenfrau und wir sind böse. Jeder macht, was wir sagen.“ Bis zu ihrem Einsatz hatten sie jedoch noch jede Menge Zeit.

„Die haben aber schön getanzt“

Die „Winterwunderwelt“ hinter dem großen roten Vorhang wurde mit zauberhaft turnenden Schneeflocken eröffnet, fünf- bis neunjährige Mädchen vom Geräteturnen beeindruckten mit Brücken, Spagat und anmutigen Pyramiden. „Die haben aber schön getanzt“, kommentierte Amelie sofort.

Es folgten die Jüngsten vom Eltern-Kind-Turnen. Sie hüpften als klitzekleine „Flummis“, teilweise an der sicheren Hand der Mutti, über die Bühne oder ließen schon mal galant die Hüften kreisen. Danach wurde es stürmisch. Die TGW-Teens wirbelten mit Gymnastik und zarten Bändern einen Schneesturm auf die Bühne, bevor die TGW-Kids als Weihnachtsrentiere folgten und ebenfalls mit toller Akrobatik beeindruckten.

Dass ein Schneemann durchaus in der Lage ist, Rock’n’roll zu tanzen, bewiesen anschließend die Drei- bis Viereinhalbjährigen vom Piraten- und Prinzessinnenturnen. Engelsgleich folgten die fünf- bis elfjährigen Mädchen der rhythmischen Sportgymnastik. Mit weißen Flügeln und Bändern schwebten sie als zauberhafte Engel über die Bühne. „Die haben aber schön getanzt“, war Amelie abermals zu hören. Sportlich wurde es dann noch einmal mit Sprungbrett, Kasten und Bank, als die Grundschüler cool und lässig Sprünge und Übungen zeigten.

Queen-Medley als Abschluss

Nach der Pause kündigten die beiden Moderatoren Julius und Jakob Maichle den nächsten Auftritt als „etwas gruselig“ an. Nebelschwaden und Vollmond tauchten das Bühnenbild in eine mystische Welt, untermalt von Wolfsgeheul. Schaurig schön traten die sieben- bis 18-jährigen Mädchen des Geräteturnens als Werwölfe ins Mondlicht und vollführten nicht nur eine beeindruckende Bühnenperformance, sondern auch hoch anspruchsvolle Saltos und Akrobatik. So manch einem Zuschauer stockte der Atem und auch bei Amelie und ihren Freunden war nur ein ungewohnt leises, erstauntes „Oh“ zu vernehmen.

Dann folgten die viereinhalb- bis sechsjährigen Piraten, mit Augenklappe und Seemannsnarbe schipperten sie über das große Wasser und besangen ihre Armmuskeln. Die sechs- bis zwölfjährigen Handballer, die zwischen bunten Kegeln ihre Ballkünste zeigten, folgten, bevor traditionell die Damen der TGW den Schlusspunkt der Show setzten. Mit einem Queen-Medley zelebrierten auch sie Turn- und Tanzkunst auf sehr hohem Niveau.

Nach dieser Bühnenshow ließ sich der Nikolaus nicht lange bitten und kam mit einem XXL-Sack voller „Nikolausmänner“, die von den Turnern sogleich vernascht wurden.