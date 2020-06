Warum Monika Speker durch eine Clown-Ausbildung zu sich selbst gefunden hat

Die meisten Menschen verbinden Clowns mit dem Zirkus. Mit Krankenhäusern haben sie auf den ersten Blick wenig zu tun. Doch das stimmt nicht ganz: Klinikclowns bringen Abwechslung und gute Laune zu den Patienten. Monika Speker aus Laucherthal absolviert gerade eine Ausbildung zum Klinikclown. Im Gespräch mit SZ-Redakteurin Mareike Keiper erzählt die 44-Jährige von den Herausforderungen dieser Aufgabe und einer unerwarteten Reise zu sich selbst.

Frau Speker, muss man lustig sein, um ein Clown zu werden?

Nicht zwangsläufig. Wichtiger ist: Man braucht Lebensfreude, Mut, Gelassenheit, Offenheit, Disziplin und wahnsinnig viel Neugier.

Wie kamen Sie dazu, die Ausbildung zur Clownin zu starten?

Ich fand es schon immer toll, Menschen zum Lachen zu bringen, gerade wenn sie in einer schwierigen Situation sind. Als ich selbst mit Burn-Out gebeutelt war und in einer Klinik behandelt wurde, hat die Therapeutin zu mir gesagt, ich käme clownesk rüber. Das hat mich so getroffen, weil sie das so abwertend gesagt hat. Über die Zeit habe ich verstanden, dass es mein Naturell ist, das Lachen nicht zu verlieren, egal, wie schwierig es gerade ist. Doch es kam noch etwas anderes dazu: In der Fasnachts-Gesellschaft Laucherthal habe ich einige Jahre den Schmelzeball moderiert – als Clown. Dabei habe ich gemerkt, dass ich mit der Nase auf der Bühne so sein kann, wie ich wirklich bin. An diesem Punkt habe ich nach Clownschulen gesucht und 2017 mit der Ausbildung in Ravensburg begonnen.

Welche für Arten von Clowns können die Schüler dort erlernen?

Die Facetten eines Clowns sind sehr vielseitig: Es gibt den Straßenclown, den Bühnenclown, den stillen Clown, den dummen August, den Harlekin und viele mehr. An der Ravensburger Clownschule bin ich zum Beispiel bei der Basisausbildung dem stillen Clown „begegnet“. Nun mache ich gerade die Spezialisierung als Klinikclown. Was ich unterschätzt habe: Zwar ist diese Clownausbildung keine Schauspielausbildung, aber sie ist trotzdem nicht Easy-Peasy, sondern viel mehr und ernsthafter als ich erwartet habe.

Warum haben Sie sich für den stillen Clown entschieden?

Das ist eine Reise. Man kann nicht sagen, man lernt Clown – irgendwann kommt der Moment, in dem man seinem Clown begegnet. Es ist ein Suchen und Finden. Ich fand es zum Beispiel anfangs undenkbar, als Clown still zu sein, aber irgendwann kam es einfach: Wenn ich nicht sprechen muss, bin nicht mehr an meinen Kopf gebunden und kann frei sein.

Also ist es keine Rolle, die Sie spielen?

Ich erkläre es anders: Wenn mir jemand früher eine Vorlage zugeworfen hätte, wäre mein Kopf sofort am Rattern gewesen, wie ich aus der Situation einen Gag machen könnte. Stress, Hektik und wilder Aktionismus wären aus mir rausgebrochen. Das Publikum wäre restlos überfordert mit dieser Energie, ohne dass ich überhaupt etwas gesagt hätte. Das passiert ohne Worte. Deshalb ist es wichtig zu spüren, wie die Situation, das Gegenüber und ich mich gerade anfühlen. Bei der Clownerie geht es also ganz viel um das Zu-Sich-Kommen. Das hat mein komplettes Leben umgekrempelt. Ich habe gelernt, dass ich nicht immer gleich reden oder handeln muss, sondern einfach mal innehalten und atmen, dann kommt die Lösung oft von allein.

Was für ein Handwerk lernt man denn als Clown?

Während der Ausbildung spielen wir viele Spiele, die immer schneller gespielt werden, bis das Gehirn aussteigt. Das ist der Moment, in dem man pur ist und in dem es witzig wird. Dadurch lösen wir uns von den Gedanken: Ich muss gefallen, ich muss funktionieren. Außerdem lernen wir Körperwahrnehmung. Der Clown muss wissen, wie sein Körper funktioniert, damit er weiß, wie sich das Gegenüber fühlt, wenn er es berührt. Es geht also um das in Kontakt treten mit seinem Gegenüber. Und wir lernen viel über unsere Wirkung auf andere. Wir finden heraus, wo unsere persönliche Komik liegt. Jonglieren oder Zauberei sind eher Randelemente, in die sich jeder selbst reinfuchst.

Gerade spezialisieren Sie sich als Klinikclown. Was heißt das?

Wir lernen, wie der Klinikalltag eines Clowns funktioniert und was wir dabei beachten müssen. Das heißt, wir lernen, mit Krankheiten umzugehen und auch mit dem Tod. Die Clowns sind im Anschluss in Kliniken, Pflegeheimen und auch Schulen unterwegs. Sie bespielen nicht nur Kinder. Gerade bei Erwachsenen ist es oft erstaunlich, was sich durch die Begegnung mit dem Clown tut.

Wie geht es für Sie weiter?

Die Ausbildung dauert wegen der Corona-Pandemie länger als üblich, weil auch wir gerade keine Schule haben und unsere Praktika nicht machen können. Irgendwann danach würde ich mich freuen, im Raum Sigmaringen ein Pflegeheim zu finden, in dem ich als Clownin spielen darf. Das wird sich fügen. Und wenn es nicht so sein sollte, dann war die Ausbildung für mich. Das ist auch in Ordnung. Denn es war und ist eine der spannendsten Reisen, die ich bislang gemacht habe.