Warum der Sigmaringendorfer Ordnungshüter noch immer keine Knöllchen verteilt

So funktioniert das Programm

Die Software Owi 21 gibt es laut Komm One bereits seit 2005, sowohl in Baden-Württemberg als auch in anderen Bundesländern. Das Programm dient der rechtssicheren elektronischen Erfassung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten. Verstöße gegen die Parkordnung werden mit dem Smartphone fotografiert, auf dem sich Owi 21 befindet. Die Daten werden in das Programm übertragen, sodass die Gemeindeverwaltung den Fahrzeughalter herausfinden können. Dieser bekommt dann Post, in der er über den Verstoß und dessen Kosten informiert wird.