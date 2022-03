Warum das Feuerwehrhhaus in Sigmaringendorf dringend saniert werden muss

Die Vorgeschichte

Schon vor fünf Jahren hat es eine Begehung des Sigmaringendorfer Feuerwehrhauses gegeben. Dabei wurden bereits etliche Mängel und Gefahrenstellen gefunden. Im Januar 2018 fand daraufhin eine Klausurtagung statt, bei der der Gemeinderat nach Lösungen suchte. Kurz darauf übernahm das Architekturbüro Planquadrat die Planungen. Verschiedene Möglichkeiten kamen in Frage: ein Neubau am bestehenden Standort, ein Neubau am einem neuen Standort sowie die Sanierung. Auch der Neubau auf dem Areal des Bauhofs kam eine Weile in Frage, wurde aber aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen. Unter anderem ist dort am Wochenende zu viel Verkehr, was das Ausrücken der Feuerwehr erschweren könnte. Schließlich entschieden Feuerwehr mit Gemeinde und Planern, dass der bestehende Standort am besten geeignet sei, ein Neubau dort aber aus Platzmangel nicht in Frage kommt. Im Dezember 2018 standen schließlich auch die Kosten für eine Sanierung fest: Sie lagen bei 2,33 Millionen Euro und waren damit höher als erwartet. Als die Gemeinde schließlich Einbrüche bei der Gewerbesteuer verzeichnete und finanziell in Bedrängnis kam, wurde die Sanierung des Feuerwehrhauses geschoben – bis jetzt. Denn die finanzielle Lage entspannt sich wieder. Allerdings wird nur das Nötigste gemacht. Wunschvorstellungen über das Notwendige hinaus werden nicht umgesetzt. Damit sinken die Kosten auf 1,69 Millionen Euro, so die erste Kostenschätzung der Planer. (mke)